Notfall am Steuer: Kind rettet seinem Vater das Leben

Ein 13-jähriger Junge hat am 27. März 2026 in Steyr heldenhaft reagiert, als sein Vater während der Fahrt ohnmächtig wurde. Mit kühlem Kopf brachte er das Auto sicher zum Stillstand und leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Der 13-Jährige brachte das Fahrzeug vom Beifahrersitz aus zum Stillstand und begann umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Der 13-Jährige brachte das Fahrzeug vom Beifahrersitz aus zum Stillstand und begann umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Am Abend des 27. März 2026 ereignete sich ein medizinischer Notfall bei einem 37-jährigen Autofahrer im Steyrer Stadtgebiet (Oberösterreich). Sein 13-jähriger Sohn reagierte vorbildlich und verhinderte damit Schlimmeres.

13-Jähriger stoppt Auto und rettet seinen Vater

Der 37-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land erlitt während der Fahrt auf der Pachergasse einen Anfall und wurde ohnmächtig. Der 13-Jährige brachte das Fahrzeug vom Beifahrersitz aus zum Stillstand und begann umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Auch Passanten beteiligten sich sofort an der Ersten-Hilfe. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 37-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein, er wurde anschließend ins Krankenhaus Steyr gebracht.