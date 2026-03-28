Osterferien in Österreich: Regen, Schnee oder doch Sonne?

Die Ferien haben begonnen, aber auf welches Wetter müssen sich die Österreicher eigentlich einstellen? Wir haben die Infos für dich.

Während der Samstagmittag von Sonne und Wind geprägt ist, sieht es am Sonntag schon wieder anders aus, denn in den meisten Regionen werden Regen oder Schnee erwartet. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 400 und 700 Metern Seehöhe. „Wetterbegünstigt ist allerdings die Alpensüdseite, hier bleibt es trocken und ab und zu kommt auch die Sonne durch“, informiert die GeoSphere Austria. Auch am Sonntag kann der Wind vor allem in exponierten Lagen teils stürmisch wehen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei minus 3 bis plus 5 Grad. Im Laufe des Tages werden 3 bis 12 Grad erreicht.

Nächste Kaltfront erreicht am Montag Österreich

In der neuen Woche trifft dann die nächste Kaltfront von Nordwesten her ein. Sie bringt besonders an der Alpennordseite und im Norden viele Schauer. In den Staulagen soll am Abend und in der Nacht teils kräftig Schnee fallen. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei 500 bis 800 Metern Seehöhe. „Wetterbegünstigt sind der äußerste Osten und auch der Süden“, heißt es. Hier scheint zunächst noch länger die Sonne und es soll weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen liegen in der Früh bei minus 5 bis plus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 11 Grad.

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Schnee am Dienstag

Auch am Dienstag bestimmt der tiefe Luftdruck den Tag. Vor allem im Westen soll es den ganzen Tag grau bleiben und anhaltend schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen den tiefen Lagen und rund 600 Metern Seehöhe. „In den übrigen Landesteilen lockern die zahlreichen Wolken zumindest zeitweise auf und dabei zeigt sich die Sonne“, wissen die Meteorologen. Aber auch hier kann es zu Regen- oder Schneeschauern kommen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 600 Metern Seehöhe. Am trockensten soll es dabei im Süden bleiben. In der Früh bewegen sich die Temperaturen um minus 3 bis plus 3 Grad und klettern im Laufe des Tages auf 1 bis 10 Grad.

Mittwoch in Österreich: Regen und Schnee möglich

Dicht bewölkt mit Niederschlag soll es auch zur Mitte der Woche vor allem im Bergland weitergehen, vor allem alpennordeitig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 800 Metern Seehöhe. „Im nördlichen Flachland sind vormittags noch kurze sonnige Auflockerungen möglich, die zweite Tageshälfte verläuft dagegen mit vielen Wolken, und auch ein paar Regentropfen und Schneeflocken sind möglich“, so die Prognose. Im Süden soll sich am Nachmittag die Sonne zeigen und es bleibt meistens sehr trocken. Die Temperaturen schwanken in der Früh zwischen minus 4 bis plus 3 Grad und erreichen im Laufe des Tages 2 bis 11 Grad.

©GeoSphere Austria/bergfex In Österreich hat es wieder Schnee gemeldet.

Sonne und Niederschlag: So wird der Donnerstag

Am Donnerstag zeigt sich vor allem im Süden und Südosten die Sonne, und es bleibt trocken. Sonst wird eine überwiegende dichte Wolkendecke von Tirol bis Niederösterreich inklusive Niederschlag gerechnet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1000 Metern Seehöhe. In der Früh werden Temperaturen von minus 3 bis plus 5 Grad erwartet. Im Laufe des Tages klettern sie auf 7 bis 13 Grad.