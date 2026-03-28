Amira Aly: „Hab wieder eine Stunde nur geweint“

Bei Moderatorin Amira Aly tut sich derzeit recht viel und sie sieht sich mit dem Stress des Alltags konfrontiert. Das Haus soll fertiggestellt werden - und ein Ereignis lässt sie besonders emotional werden.

Die gebürtige Kärntnerin Amira Aly steckt mitten im Hausbau, derzeit geht es darum, den Garten des neuen Hauses fertig zu bekommen. Das gestaltet sich allerdings als etwas schwierig, denn vorher muss noch der Pool stehen.

Zwickmühle: Pool und Garten

Die Zwickmühle: Der Garten kann nicht gestaltet werden, bevor das Schwimmbecken nicht da ist. Der Bagger würde den Rasen erneut zerstören, und „ich möchte im Sommer nicht auf Erdhügel gucken“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Auch Gartenmöbel seien gerade in Planung. Doch es gibt noch etwas, was sie derzeit emotional an ihre Grenzen kommen lässt.

„Wann hört das auf“

Nun haben die Osterferien begonnen und die Moderatorin teilt offen ihre Gedanken. Für ihre Kinder geht es länger weg und die Distanz macht ihr zu schaffen. „Ich habe gestern wieder geheult und ich frage mich wann hört das auf?“ Andererseits freut sie sich sehr für ihre Kinder, die viel von der Welt sehen und privilegiert aufwachsen. „Auf der anderen Seite ist es krass, was Mütter da erleben, loszulassen“, spricht sie weiter. Ihre aktuelle Strategie: Vertrauen und Ablenken. Für sie geht es heute noch auf ein Konzert nach Nürnberg von John Williams und Hans Zimmer, teilt sie abschließend mit.