Mehr Ärzte, bessere Versorgung: So profitieren Patienten in Österreich

Mehr Kassenärzte, kürzere Wartezeiten, Entlastungen für Patienten sowie für das Gesundheitspersonal: All das verspricht der neue Gesundheitsreformfonds. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.

Im vergangenen Herbst wurde der Gesundheitsreformfonds beschlossen. Jetzt wurde die Verordnung unterzeichnet und es liegen konkrete Maßnahmen vor. Damit sollen strukturelle Verbesserungen umgesetzt werden, um allen Menschen einen verlässlichen Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Im Jahr 2026 stehen damit rund 497,5 Millionen Euro zur Verfügung. Bis 2030 soll das jährliche Volumen auf über 580 Millionen Euro ansteigen. Damit soll in die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems investiert werden.

Gesundheitsreformfonds: Das sind die Schwerpunkte

Dabei gibt es drei zentrale Schwerpunkte: Erstens soll die niedergelassende Versorgung ausgebaut werden, zweitens ist eine Stärkung der Prävention vorgesehen und drittens ist eine Modernisierung vor allem durch die Digitalisierung geplant. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der medizinischen Versorgung im Alltag der Österreicher. Ziel sei es laut Informationen des Sozialministeriums, die Versorgung wohnortnah, leicht zugänglich und teamorientiert auszubauen. „Primärversorgungszentren werden als primäre Anlaufstelle weiter etabliert, Prävention soll neu gedacht werden und telemedizinischen Angebote sollen

geschaffen werden, um die Ordinationen zu entlasten und damit die Ärztinnen und

Ärzte wieder mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten haben“, erklärt Peter McDonald, Obmann der ÖGK.

©Ärztekammer Kärnten „Durch den Gesundheitsreformfonds wird sichtbar gemacht, dass die Sozialversicherung sicherstellt, dass wir auch künftig gut versorgt sein werden, wenn es um die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher geht“, so Peter McDonald.

Mehr Kassenstellen für die Österreich

Eine zentrale Rolle würden dabei die Primärversorgungseinheiten spielen, also die lokalen Gesundheitszentren, die als erste Anlaufstelle für die medizinische Versorgung dienen. Bereits in diesem Jahr sollen etwa 30 der geplanten Standorte umgesetzt werden. 2027 soll der Anteil auf 60 zusätzliche Standorte steigen. Damit sollen nicht nur mehr Kassenstellen geschaffen, sondern auch längere Öffnungszeiten geboten werden. Auch Randzeiten und Wochenenden sollen abgedeckt werden. Für Patienten bedeutet das konkret: kürzere Wartezeiten und bessere Erreichbarkeit. „Die Menschen in Österreich sollen sich wieder darauf verlassen können, rasch und wohnortnah die bestmögliche medizinische Versorgung zu erhalten“, betont Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (SPÖ).

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf „Mit dem Gesundheitsreformfonds setzen wir einen entscheidenden Schritt, um unser Gesundheitssystem zukunftsfit zu machen“. sagt Korinna Schumann.

Gesundheit: Vorsorgeprogramme sollen ausgebaut werden

Auch die Vorsorgeprogramme rücken im Zuge der Prävention in den Mittelpunkt. Damit sollen alle Österreicher, abhängig von ihrer Lebensphase, unterstützt werden, ihre Gesundheit so lange wie möglich zu erhalten. Dabei soll es Angebote für Kinder und Jugendliche, Menschen des mittleren Alters bis hin zur älteren Bevölkerung geben. Konkret soll etwa die Teilnahme an strukturierten Behandlungsprogrammen für chronisch Erkrankte deutlich gesteigert werden. „In der Prävention sind der Ausbau des Impfprogramms, die Zahngesundheit von Kindern, die

schulische Gesundheitsförderung sowie die Gesundheit von Lehrlingen und Jugendlichen ein zentrales Thema“, ergänzt Andreas Huss, Obmann-Stellvertreter der ÖGK. Gleichzeitig wird ein bundesweites Darmkrebs-Screening aufgebaut, das bis Ende 2027 verfügbar sein soll. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch zielgruppenspezifische Programme und Erinnerungssysteme, die eine aktive Inanspruchnahme fördern.

©SV/ Enzo Holey „Wartezeiten verkürzen, Prävention und Gesundheitskompetenz stärken und der e- Health Ausbau sind die drei zentralen Inhalte, die mit dem Gesundheitsreformfonds adressiert werden“, sagt Andreas Huss.

Das Gesundheitssystem wird digitaler

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung des Gesundheitssystems. Sie soll einen leichteren Zugang zu Leistungen ermöglichen, Abläufe effizienter machen und damit die Gesundheitsberufe entlasten. So sollen etwa bis Ende 2026 die Öffnungszeiten von rund der Hälfte aller Vertragspartner über die Gesundheitsberatung 1450 abrufbar sein. Telemedizin soll nach und nach zum Standard werden, sodass ein Teil der Arztbesuche digital stattfinden kann. Ergänzend dazu wird ein One-Stop-Shop für Heilbehelfe und Hilfsmittel entwickelt.

Bessere Versorgung von Frauen und Erkrankten

Investiert werden soll auch gezielt in neue Versorgungsformen. Das betrifft spezielle Zentren für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder für Schmerztherapie. Auch der Ausbau der psychosozialen Versorgung für Kinder und Jugendliche ist ein Thema. Die medizinische Hauskrankenpflege wird ebenfalls gestärkt: Bereits ab diesem Jahr sollen rund 30 Prozent mehr Leistungen zur Verfügung stehen. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Frauengesundheit gelegt, mit dem Ziel, in allen Bezirken eine ausreichende gynäkologische Kassenversorgung sicherzustellen.

So wird die Umsetzung der Reformen sichergestellt

Ein wesentliches Prinzip des Gesundheitsreformfonds ist die direkte Verbindung von Finanzierung und Wirkung. Das bedeutet, dass die bereitgestellten Mittel an konkrete Ziele gebunden sind. Für alle Maßnahmen gibt es deshalb messbare Kennzahlen, deren Erreichung regelmäßig überprüft wird. Die Auszahlung der Mittel erfolgt nach festen Vorgaben. So soll sichergestellt werden, dass Reformen nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt werden.

Zusammenfassung: Das bringt der Gesundheitsreformfonds Mit dem Gesundheitsreformfonds sollen konkrete Verbesserungen im Alltag der

Menschen eintreten– von kürzeren Wartezeiten über eine bessere Versorgung im ländlichen Raum bis hin zu mehr Prävention und einem insgesamt einfacher zugänglichen System. Damit soll das österreichische Gesundheitswesen umfassend weiterentwickelt werden. Weitere Reformschritte sollen in den kommenden Wochen folgen.

„Keine Frage des Komforts, sondern eine Frage der Gesundheit“

Die Reformen sorgen teilweise für Zuspruch. So begrüßt etwa Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) die geplanten Maßnahmen. Besonders postiv seien für die der Ausbau der wohnortnahen Versorgung im niedergelassenden Bereich, die Stärkung von Primärversorgungseinheiten, längere Öffnungszeiten inklusive Randzeiten und Wochenenden sowie zusätzliche fachärztliche Zentren – etwa in der Frauengesundheit, bei chronischen Erkrankungen und in der Schmerztherapie. „Für viele Pensionistinnen und Pensionisten sind kurze Wege, gut erreichbare Ordinationen und kürzere Wartezeiten keine Frage des Komforts, sondern eine Frage der Gesundheit“, betont Gerstorfer.

©PVÖ Birgit Gerstorfer begrüßt zudem, dass verstärkt in Prävention – etwa Vorsorgeprogramme und ein österreichweites Darmkrebs-Screening – sowie in e-Health, Telemedizin und eine moderne digitale Patientenakte investiert wird.

Pflegende Angehörige würden auch entlastet werden

Auch der geplante Ausbau der medizinischen Hauskrankenpflege und der psychosozialen Angebote wären ein wichtiger Schritt. „Rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut, meist von Angehörigen. Wenn Hauskrankenpflege, mobile Dienste und Unterstützungsangebote gestärkt werden, entlastet das nicht nur das System, sondern vor allem jene pflegenden Angehörigen, die Tag für Tag Unschätzbares leisten“, erklärt Gerstorfer.

„Wir brauchen eine konsequente Fortsetzung des Reformkurses“

Zugleich betont die PVÖ-Präsidentin, dass der Gesundheitsreformfonds nur ein erster Baustein sein könne: „Wir brauchen eine konsequente Fortsetzung des Reformkurses – mit einer echten Pflegereform, die Pflegegeld und mobile Dienste absichert, pflegende Angehörige entlastet und jede Form von Zwei-Klassen-Medizin verhindert.“ Die ältere Generation würde bereits jetzt einen erheblichen Beitrag zur Finanzierung des Systems leisten, etwa durch höhere Krankenversicherungsbeiträge. Sie würden deshalb „ein Recht haben, dass Verbesserungen in Gesundheit und Pflege rasch und spürbar ankommen“, so Gerstorfer abschließend.

„Gesundheits- und Pflegesystem ist für ältere Generation entscheidend“

„Mehr Geld für Prävention, den Ausbau der niedergelassenen Versorgung und medizinischen Hauskrankenpflege ist ein richtiger Schritt. Entscheidend ist aber, dass diese Mittel rasch bei den Menschen ankommen – mit kürzeren Wartezeiten, mehr Kassenärztinnen und Kassenärzten und besserer Versorgung vor Ort“, ergänzt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec. Gerade für die ältere Generation sei ein funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem entscheidend. In Bezug auf die Digitalisierung besteht sie allerdings darauf, dass die Wahlfreiheit zwischen analog und digital gegeben bleiben muss.

©Ben Leitner Ingrid Korosec sieht in den Gesundheitsreformfonds einen längst überfälligen Schritt.

Seniorenbundpräsidentin übt Kritik: „Gespart werden muss im System“

Kritisch sieht Korosec Aussagen von ÖGK-Obmann Peter McDonald: „Wenn Sparen durch Leistungskürzungen als Erfolg bezeichnet wird, ist das der falsche Weg. Den Gürtel enger zu schnallen, darf nicht auf Kosten der Patientinnen und Patienten passieren. Gespart werden muss im System – durch effizientere Strukturen, nicht durch weniger Leistungen.“ Vor allem in Bezug auf Pensionisten kritisiert sie das fehlende Mitspracherecht der Senioren in der ÖGK. Denn immerhin seien sie die zweitgrößte Beitragszahlergruppe.