Verschwindet MediaMarkt aus Österreich? 2.000 Jobs in Gefahr

MediaMarkt soll von einem chinesischen Konzern übernommen werden – doch die österreichischen Behörden stellen sich quer. Das könnte allerdings große Auswirkungen auf rund 2.000 Jobs haben.

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com möchte den deutschen Konzern übernehmen, zu dem auch MediaMarkt gehört. Während die meisten Länder bereits der Übernahme zugestimmt haben, stellen sich die österreichischen Behörden dagegen, wie mehrere Medien berichten. Eine Sprecherin bestätigte gegenüber der Presse, dass es sogar so weit kommen könnte, dass der Deal einfach ohne Österreich durchgeführt wird.

Ministerium hat bedenken

Östesterreich muss dem Millionenschweren deal eben zustimmen. Das Wirtschaftsministerium soll diesbezüglich aber Sicherheitsbedenken, vor allem im Hinblick auf den Datenschutz, haben. Jan Niclas Brandt, CEO von MediaMarkt Österreich und MediaMarkt Schweiz, wird künftig in den Vorstand der Gruppe wechseln. Er habe gegenüber dem Ministerium die Eigenständigkeit der Marke sowie die Arbeitsplätze trotz der Übernahme zugesichert. Der chinesische Konzern sei auf alle Fälle fest davon überzeugt den Deal abzuschließen, eben mit oder ohne Österreich.

2.000 Jobs in Österreich in Gefahr

Sollte die Übernahme tatsächlich ohne Österreich erfolgen, wäre auch die Zukunft der MediaMarkt-Filialen ungewiss. Dann würden die rund 56 Standorte nicht mehr zum großen Konzern gehören. Ein Käufer müsste gefunden werden, und sollte sich dafür kein Interessent finden, stünden die Jobs von rund 2.000 Beschäftigten auf dem Spiel, berichten die Medien.