Schwer verletzt: Radfahrer (40) frontal von Auto erfasst

Der jungen Autofahrerin kam in einer Kurve plötzlich der Radfahrer entgegen. Jeglicher Versuch auszuweichen misslang und es kam zur Kollision.

Eine 19-jährige Österreicherin war am Samstagnachmittag mit dem Auto im Gemeindegebiet von Obsteig (Bezirk Imst, Tirol) in Richtung Arzkasten unterwegs. „In einer Linkskurve kam ihr bisherigen Erkenntnissen zufolge auf der rechten Fahrbahnseite ein 40-jähriger österreichischer Radfahrer entgegen“, informiert die Polizei.

Autofahrerin versuchte auszuweichen

Die junge Autofahrerin soll noch versucht haben, nach links auszuweichen, und bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Auch der Radfahrer dürfte versucht haben auszuweichen, doch es war zu spät: Es kam zu einer Frontalkollision. Der 40-Jährige wurde dabei im Kopfbereich sowie am Handgelenk schwer verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Sowohl das Fahrrad als auch das Auto wurden schwer beschädigt.