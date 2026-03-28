Lawine in Tirol: Wintersportler verschüttet – in Lebensgefahr

m Hüttenkogel kam es zu einem Lawinenabgang, bei dem ein Wintersportler komplett verschüttet worden sein soll. Ein Kamerad versuchte ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte auszugraben.

Am Samstagnachmittag soll es im Bereich des Hüttenkogels in den Tuxer Alpen im Tiroler Zillertal zu einem Lawinenabgang gekommen sein. Medienberichten zufolge soll dabei ein Wintersportler komplett verschüttet und lebensgefährlich verletzt worden sein. Sein Kamerad soll teilverschüttet worden sein und versucht haben, seinen Kollegen anschließend auszugraben. Die Einsatzkräfte konnten den Verschütteten schließlich befreien. Weitere Informationen, wie etwa zum genauen Unfallhergang, liegen derzeit noch nicht vor.