Tödliche Lawine: Skitourengeher (53) 214 Meter in die Tiefe gerissen

Der 53-Jährige wollte am Samstag gegen 12.30 Uhr westlich des Gipfels Winterstaude in Egg (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) in den Nordhang einfahren. Doch dann kam es plötzlich zu einer Tragödie: Ein Schneebrett löste sich und riss ihn über 295 Meter weit und 214 Meter tief, zum Teil durch felsdurchsetztes Gelände. „Dort blieb der Mann im steilen Gelände regungslos liegen. Der gut ausgerüstete Wintersportler schaffte es, den Airbag auszulösen und wurde dadurch kaum verschüttet“, informiert die Polizei. Trotzdem kam für ihn jede Hilfe zu spät – er verstarb direkt an der Unfallstelle. „Zum Unfallzeitpunkt herrschte Lawinen-Gefahrenstufe 3“, heißt es.

Sechs Menschen bei Lawine in Lech verschüttet

Nur eine Stunde später löste ein 32-jähriger Varianten-Skifahrer im freien Gelände in Lech (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) im Bereich „Ochsengümple“ ein kleines Schneebrett aus. „Er wurde mitgerissen und kam schlussendlich auf der Oberfläche zum Liegen. Da sich die sechs Köpfe der Gruppe danach nicht mehr weiter abfahren traute, wurde ein Notruf abgesetzt“, so die Polizei. Die Bergung der sechs Personen erfolgte mittels des Polizeihubschraubers Libelle. Alle sechs Personen waren mit vollständiger Notfallausrüstung unterwegs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert