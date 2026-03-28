Schnee und Regen: So wird der Sonntag in Österreich

Die Österreicher müssen sich am Sonntag auf Niederschlag einstellen. Außer auf der Alpensüdseite, dort soll es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zu 12 Grad.

Am Sonntag werden in den meisten Regionen Regen oder Schnee erwartet. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 400 und 700 Metern Seehöhe. „Wetterbegünstigt ist allerdings die Alpensüdseite, hier bleibt es trocken und ab und zu kommt auch die Sonne durch“, informiert die GeoSphere Austria. Der Wind vor allem in exponierten Lagen teils stürmisch wehen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei minus 3 bis plus 5 Grad. Im Laufe des Tages werden 3 bis 12 Grad erreicht.