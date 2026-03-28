Brand-Alarm: Mann am nächsten Tag tot in Wohnung gefunden

In Hall in Tirol wurde am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Nun laufen die Ermittlungen.

Alles begann mit einer scheinbar harmlosen Vermutung. Gegen 15 Uhr wurde der Elektrikernotdienst in ein Mehrparteienhaus in Hall in Tirol gerufen. Die Bewohner einer Wohnung hatten nach ihrer Rückkehr einen Brandgeruch wahrgenommen und einen Glimmbrand in der Elektronik vermutet. Im Zuge dessen konnte jedoch festgestellt werden, dass der Brandgeruch aus der Nachbarwohnung kam.

Mann tot in Wohnung aufgefunden

Die ebenfalls bereits verständigte Feuerwehr gelangte daraufhin über den Balkon in die betreffende Wohnung und fand den 60-jährigen österreichischen Bewohner regungslos am Boden liegend im Eingangsbereich vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Einsatzort.

Obduktion soll Klarheit bringen

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde im Bereich des Esstisches im Wohnzimmer ein Brandherd festgestellt, der jedoch aufgrund von Sauerstoffmangel von selbst erloschen war. „Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Nacht zum 28. März 2026 aus und dürfte der Österreicher vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung verstorben sein“, teilt die Polizei mit. Zur genauen Klärung der Todesursache wurde jedoch eine Obduktion angeordnet. Die Wohnung wurde durch Rauchgasablagerungen schwer beschädigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2026 um 21:16 Uhr aktualisiert