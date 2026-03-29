Lawinenunglück: Kamerad sucht noch – doch für Freund kommt jede Hilfe zu spät

Was als Abfahrt beginnt, endet tödlich. Ein Lawinenunglück hat sich am Samstag, 28. März, in Tirol ereignet. Zwei italienische Wintersportler wurden von einem Schneebrett erfasst - für einen von ihnen endete der Ausflug tödlich.

Am späten Nachmittag, gegen 17.25 Uhr, starteten ein 41-jähriger und ein 36-jähriger Italiener ihre Abfahrt vom Gipfel des Hohen Marchkopf. Laut Landespolizeidirektion Tirol verließen sie den gesicherten Skiraum und fuhren in einen rund 40 Grad steilen Nordwesthang ein. Etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels passierte dann das Unglück: Ein rund 250 Meter breites Schneebrett löste sich und riss beide Männer mit.

Einer teilverschüttet, einer ganz unter Schnee

Während der 36-Jährige nur teilweise von den Schneemassen erfasst wurde, verschwand sein Begleiter komplett unter der Lawine. Der jüngere Mann konnte sich selbst befreien und reagierte sofort. Er setzte einen Notruf ab und begann mit seinem LVS-Gerät nach dem Verschütteten zu suchen. Kurz darauf trafen zwei Rettungshubschrauber gemeinsam mit Bergrettern am Unglücksort ein. Die Einsatzkräfte suchten intensiv nach dem 41-Jährigen. Schließlich gelang es ihnen, ihn nach etwa 30 Minuten in einer Tiefe von rund 1,6 Metern zu orten und auszugraben.

Hilfe kommt zu spät

Trotz des schnellen Einsatzes kam jede Hilfe zu spät: Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Begleiter erlitt bei dem Lawinenabgang eine Verletzung an der Hand. Er wurde im Krankenhaus Schwaz ambulant behandelt.