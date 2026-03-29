Einsatz im Klassenzimmer: Bundesheer „erobert“ Österreichs Schulen

Mathe, Deutsch und plötzlich: Sicherheitspolitik. Österreichs Schulen bekommen ungewöhnlichen Besuch. Das Bundesheer sitzt nämlich immer öfters im Klassenzimmer und erklärt, worauf es bei unserer Sicherheit ankommt.

Was bedeutet Landesverteidigung eigentlich im Alltag? Genau diese Frage landet immer öfter direkt im Klassenzimmer. Informationsoffiziere des Bundesheeres bringen sicherheitspolitische Themen dorthin, wo junge Menschen sind. Im Schuljahr 2024/2025 waren sie insgesamt 4.354 Mal im Einsatz – 2.899 davon im Bildungsbereich. Damit zählen Schulen und Bildungseinrichtungen zu den wichtigsten Auftraggebern.

Nachfrage steigt massiv

Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt eine klare Entwicklung: 2017 gab es noch 221 Einsätze an Bildungseinrichtungen. Heute sind es knapp 2.900. Die Nachfrage hat sich damit innerhalb von neun Jahren verzwölffacht. Auch der Anteil der Schuleinsätze ist stark gestiegen – von 6,6 Prozent im Jahr 2017 auf mittlerweile über 66 Prozent.

„Unverzichtbarer Beitrag“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betont die Bedeutung dieser Entwicklung: „Die hohe Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse an sicherheitspolitischer Information und am Bundesheer ist. Wenn es um unsere Demokratie, Sicherheit und Freiheit geht, die wir schützen müssen, ist es wichtig zu verstehen, warum eine funktionierende Landesverteidigung dabei eine zentrale Rolle spielt.“ Und weiter: „Unsere Informationsoffiziere leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag, besonders im Rahmen der geistigen Landesverteidigung, indem sie fundiertes Wissen verständlich vermitteln und den direkten Dialog mit der Bevölkerung – insbesondere mit jungen Menschen – fördern.“

©Verteidigungsministerium/ Pusch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betont die wachsende Bedeutung der Informationsoffiziere im Bildungsbereich.

Brücke zwischen Heer und Bevölkerung

Rund 750 Informationsoffiziere sind derzeit im Einsatz, darunter auch etwa 90 Externe wie Lehrer. Sie arbeiten freiwillig und absolvieren eine spezielle Ausbildung, in der sie unter anderem Rhetorik, Präsentationstechnik und Inhalte der politischen Bildung lernen. Während interne Kräfte sieben Tage geschult werden, gibt es für externe Teilnehmer verkürzte Formate.

Fokus auf junge Menschen

Die Einsätze finden ausschließlich auf Einladung statt und werden flexibel an die Zielgruppe angepasst. Thematisch geht es um Landesverteidigung, Wehrpflicht, Karrierechancen und aktuelle sicherheitspolitische Entwicklungen. Besonders häufig erreicht man dabei Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren sowie Lehrkräfte in der Fortbildung. Ziel ist es, das Verständnis für Sicherheitspolitik langfristig zu stärken und greifbar zu machen.