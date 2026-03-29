Fahrerflucht und 2,26 Promille – Lenker hat „erst zuhause getrunken“

Nach einer Fahrerflucht in Losenstein (Bezirk Steyr-Land) konnte ein 32-Jähriger rasch ausgeforscht werden. Der Alkotest brachte 2,26 Promille. Der Mann behauptet, er habe „erst zuhause getrunken“.

Der 32-Jährige verursachte beim Ausparken einen Unfall und fuhr weiter. Später wurde er mit 2,26 Promille von der Polizei gestellt.

Der 32-Jährige verursachte beim Ausparken einen Unfall und fuhr weiter. Später wurde er mit 2,26 Promille von der Polizei gestellt.

Am Samstag, dem 28. März 2026, gegen 20.30 Uhr passierte es: Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land beschädigte beim Rückwärtsausparken ein geparktes Auto in Losenstein leicht im Frontbereich. Dabei blieb es jedoch nicht bei einem kleinen Missgeschick. Obwohl beim Anprall Teile eines Rückstrahlers abbrachen, fuhr der Mann einfach weiter. Anhalten oder die Polizei verständigen? Fehlanzeige.

Zeuge bringt Ermittlungen ins Rollen

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und lieferte entscheidende Hinweise. Fragmente des Kennzeichens konnten erkannt werden, damit war der Weg zur Ausforschung des Unfalllenkers geebnet. Die Polizei konnte den 32-Jährigen schließlich ausfindig machen und stellte ihn zur Rede. Bei der Konfrontation zeigte sich der Mann geständig. Er gab an, beim Rückwärtsausparken das andere Fahrzeug touchiert zu haben und anschließend nach Hause gefahren zu sein. Laut eigenen Angaben habe er erst danach Alkohol konsumiert – konkret zwei Flaschen Bier.

Eindeutige Spuren am Fahrzeug

Doch auch die Spurenlage sprach eine klare Sprache: Die am Unfallort gefundenen Teile eines zerbrochenen Rückstrahlers passten exakt zu den Beschädigungen am Auto des 32-Jährigen. Damit war eindeutig klar, welches Fahrzeug den Unfall verursacht hatte.

2,26 Promille – Führerschein weg

Ein durchgeführter Alkotest verlief schließlich deutlich positiv – mit 2,26 Promille. Die Konsequenz folgte sofort: „Die Lenkberechtigung wurde dem 32-Jährigen vorläufig abgenommen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.