In den 80ern: Ex-TV-Moderator soll sich an 13-Jähriger vergangen haben

Ein Wiedersehen bringt Erinnerungen zurück, die lange verdrängt waren und führt schließlich vor Gericht. Eine heute 54-jährige Frau wirft laut Berichten der Kronen Zeitung einem ehemaligen, österreichweit bekannten mittlerweile ehemaligen ORF-Moderator vor, sie in ihrer Jugend missbraucht zu haben. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.

Massiver Übergriff soll sich ereignet haben

Die geschilderten Ereignisse reichen zurück in die 1980er-Jahre. Als Teenager kommt die damals 13-Jährige über eine Aktion mit dem Mann in Kontakt, der beim Fernsehen tätig ist. Nach ersten Begegnungen im beruflichen Umfeld soll es später zu einem Treffen in einer Privatwohnung gekommen sein, heißt es in dem Medienbericht. Erst viele Jahre danach beginnt die Frau, das Erlebte aufzuarbeiten. Ihre Darstellung hält sie schließlich in einem Protokoll fest, das auch Teil eines späteren Gerichtsverfahrens wird. Darin beschreibt sie einen massiven Übergriff, der sich damals ereignet haben soll. Laut ihren Angaben soll es in der Wohnung zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein, bei dem sie unter Druck zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sei.

Fall wurde abgewiesen

2024 treffen beide Seiten im Rahmen eines anwaltlichen Gesprächs aufeinander, ohne Ergebnis. Anfang 2025 bringt die Frau Klage ein und fordert Schadenersatz. Der Fall landet vor dem Wiener Gericht, wird dort jedoch abgewiesen, heißt es in der Kronen Zeitung. Ausschlaggebend ist nicht die Frage der Glaubwürdigkeit, sondern die Rechtslage: Ansprüche dieser Art unterliegen in Österreich einer Höchstfrist von 30 Jahren. Diese war zum Zeitpunkt der Klage bereits überschritten. Die Frau hat inzwischen therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen und spricht nun öffentlich über ihre Geschichte. Ihr Anliegen ist es, andere Betroffene zu ermutigen, früher Hilfe zu suchen und rechtliche Schritte rechtzeitig zu setzen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.