BAWAG zahlt Kunden Geld zurück: Aber Frist läuft aus

Immer mehr Banken müssen an Kunden Geld zurückzahlen. Dieses Mal ist es die BAWAG, du musst jetzt aber schnell handeln.

In Österreich müssen immer mehr Banken Gelder an ihre Kunden zurückzahlen. Allerdings muss man dies selbst beantragen. Und die Frist dafür läuft bei der BAWAG in den nächsten Tagen aus.

Schnell deine Ansprüche geltend machen

Die Arbeiterkammer (AK) hat erfolgreich gegen unzulässige Klauseln in den Kreditverträgen der BAWAG geklagt. Betroffen sind auch Kreditverträge der easybank. Aber die Uhr tickt. Denn betroffene Kunden haben nur mehr bis 31. März 2026 Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Das geht mittels eines Online-Formulars.

OGH erklärte gewisse Klauseln als rechtswidrig

Der Obere Gerichtshof (OGH) hat mehrere Klauseln in den Kreditverträgen der BAWAG für rechtswidrig und damit unzulässig erklärt. Für Konsumenten sind insbesondere die unzulässige Kreditbearbeitungsgebühr sowie Entgelte für Zwischenfinanzierungen und Rahmenkredite von Bedeutung. Die Gebühren können jetzt noch zurückgefordert werden.

Wie komme ich zu meiner Rückerstattung? Die BAWAG hat eine kundenfreundliche und unbürokratische Lösung zugesagt. Betroffene Verbraucher können ihre Rückzahlungsansprüche mittels eines Online-Formulars auf der Website der Bank bis zum 31. März 2026 einmelden. Kunden können auswählen, ob der Refundierungsbetrag auf das Kreditkonto gutgeschrieben oder

auf ein Girokonto überwiesen werden soll. Bei vollständig zurückgezahlten Krediten, die nach dem 21. Juni 2018 getilgt wurden, müssen Sie keine urkundlichen Nachweise für die Ansprüche an die Bank übermitteln. Ehemalige Kunden, die den Kredit bereits vor dem 21. Juni 2018 vollständig getilgt haben, müssen einen Nachweis für die Ansprüche (z.B. die Krediturkunde) übermitteln.

Diese Verträge sind betroffen

Betroffen sind fast alle Kreditverträge, bei denen die Bearbeitungsgebühr als Prozentsatz der Kreditsumme berechnet wurde, was bei der BAWAG mit Gebühren zwischen 1 Prozent und 4 Prozent der Standard war. Diese Regelung gilt auch für alle Kredite der Marke easybank. Du kannst diese Gebühren für die letzten 30 Jahre zurückfordern. Wichtig ist nur, dass der Kreditvertrag am 21. Juni 1995 oder später unterschrieben wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob du den Kredit heute noch abbezahlst oder ob er schon längst vollständig zurückgezahlt ist. Auch für Zwischenfinanzierungen und Rahmenkredite gibt es unter denselben Bedingungen Geld zurück.

So viel Geld bekommst du zurück

Wie viel Geld du genau erhältst, hängt von der Art deines Kredits ab. Bei einem normalen Konsumkredit, zum Beispiel für ein Auto oder Möbel, bekommst du die gesamte Bearbeitungsgebühr zurück. Zusätzlich erhältst du eine Zinszahlung von 150 Euro, sofern die Gebühr selbst nicht niedriger war. Bei Krediten für ein Haus oder eine Wohnung wird das Geld gestaffelt zurückgezahlt, vorausgesetzt, die Gebühr betrug mindestens 1 Prozent der Kreditsumme. Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn du die Gebühr damals ganz individuell und persönlich mit der Bank ausgehandelt haben.