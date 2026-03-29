AMS-Panne: Österreicher wartet 18 Monate auf sein Geld

Als der Salzburger Klaus S. im November 2024 in einer Salzburger Postfiliale seine Notstandshilfe abholen wollte, traute er seinen Ohren kaum: Das Geld sei bereits ausbezahlt worden – an eine andere Person. Laut Post und AMS habe eine Frau M. den Betrag behoben. Für Klaus S. war das unverständlich. Den „Gelben Zettel“, der für die Auszahlung notwendig ist, hatte er nämlich noch selbst in der Hand. Ohne diesen und einen Ausweis dürfte das Geld eigentlich gar nicht ausgezahlt werden.

Monatelanges Warten ohne Ergebnis

Trotz der offenen Fragen blieb die Sache ungeklärt. Weder die Post noch das AMS konnten erklären, wo das Geld geblieben ist. Ein halbes Jahr später hatte Klaus S. seine 885,30 Euro noch immer nicht erhalten. Erst dann wandte er sich an die Volksanwaltschaft. Dort wurde nachgehakt – bei AMS, Post und Justizministerium. Die Post erklärte, alles sei „prozesskonform“ abgelaufen. Das AMS verwies auf andere Stellen.

Klare Rechtslage

Für Volksanwalt Bernhard Achitz ist die Situation eindeutig: „Dabei ist rechtlich vollkommen klar, dass das AMS Herrn S. das Geld schuldet und es auszuzahlen hat.“ Und weiter: „Herr S. kann nichts dafür, dass die vom AMS beauftragten Firmen Post oder BAWAG nicht dafür gesorgt haben, dass das Geld bei Herrn S. ankommt.“ Es sei ihm auch nicht zuzumuten gewesen, von Stelle zu Stelle geschickt zu werden.

Strafverfahren und offene Fragen

Zwischenzeitlich wurde ein Strafverfahren eingestellt, weil die beschuldigte Frau nicht auffindbar war. Nach dem Einschreiten der Volksanwaltschaft wurde jedoch weiter ermittelt, die Frau schließlich gefunden und ein Prozess gestartet. Laut Klaus S. habe sie dort erklärt, sie habe nur ihr eigenes Geld und das ihres Freundes behoben – nicht aber seines. Zudem betonte er, dass er seinen „Gelben Zettel“ bis heute besitzt.

Auszahlung nach 18 Monaten

Erst am 18. März 2026 kam Bewegung in den Fall: Das AMS zahlte die Notstandshilfe schließlich aus – diesmal per Überweisung auf ein Bankkonto, das sich Klaus S. inzwischen eingerichtet hatte. Für Achitz ein klarer Missstand: „Es ist bedauerlich, dass Klaus S. 18 Monate auf das Geld warten musste, das er dringend braucht.“ Und weiter: „Es darf nicht sein, dass das AMS sich erst um ihre Klienten kümmert, wenn die Volksanwaltschaft einschreitet.“

Hinweis auf Basiskonto

Der Fall zeigt auch ein größeres Problem: Bar-Auszahlungen betreffen oft Menschen ohne Bankkonto. Dabei haben in Österreich alle das Recht auf ein kostengünstiges Basiskonto. „Wenn jemand auf die Bank geht, um ein Konto zu eröffnen, sie oder er aber keines bekommt, dann sind die Banken verpflichtet, aktiv über so ein Basiskonto zu informieren“, so Achitz abschließend.