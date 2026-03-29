Wo ist der Sand geblieben? Lignanos Kampf gegen die Spuren des Winters

So manch ein Tourist sonnt sich bereits am Strand von Lignano. Aber der bei uns beliebte Strand ist nch nicht im Top-Zustand.

Im Winter wurde einiges an Sand vom Strand in Lignano von den Sturmfluten davongetragen. Der fehlende Sand wird nun per Bagger wieder aufgeschüttet. Allgemein startet die Saison erst im Mai.

20.000 Kubikmeter Sand weggespült

Jeden Winter machen Wind und Wellen den Stränden in Lignano schwer zu schaffen. Besonders schlimm war es Ende Februar: Eine heftige Sturmflut hat allein im Ortsteil Pineta fast 20.000 Kubikmeter Sand einfach ins Meer gespült. Wenn du derzeit am Strand spazieren gehst, siehst du dort überall riesige Sandhaufen. Diese Dünen sind ein natürlicher Vorrat, mit dem die Strände jetzt wieder aufgefüllt werden.

Urlaubsaison wird vorbereitet

Zusätzlich wurden beim roten Leuchtturm noch einmal 30.000 Kubikmeter Sand ausgebaggert, um zu helfen. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass der Wind bis Mitte April noch ganz von allein weiteren Sand anweht. Auch in Sabbiadoro wird noch fleißig gearbeitet: Etwa einen Monat lang fahren dort Lastwagen hin und her, um den Sand genau an die richtigen Stellen zu bringen, damit für die Urlaubssaison alles bereit ist.