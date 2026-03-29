Spritverbrauch senken: Was das Ministerium jetzt rät

Tanken ist mittlerweile ein Luxusgut. Doch gerade in den Osterferien fahren viele mit dem Auto weg. Das Ministerium gibt jetzt Tipps wie man den Spritverbrauch senken kann.

Tanken ist ein Luxusgut, das Ministerium gibt jetzt Spartipps.

Tanken ist ein Luxusgut, das Ministerium gibt jetzt Spartipps.

Teuer, teurer – Tanken in Österreich. So manch einer überlegt mittlerweile zweimal, ob er sein Auto verwendet, denn die Fahrt zur Tankstelle schmerzt in der Geldtasche. Das Mobilitätsministerium gibt jetzt Tipps, wie man den Spritverbrauch um bis zu 15 Prozent senken kann.

Hohe Spritpreise

Gerade jetzt zu Beginn der Osterferien sind viele Menschen in ganz Österreich mit dem Auto unterwegs in den wohlverdienten Urlaub. Angesichts der aktuellen Entwicklungen auf den internationalen Energiemärkten und der damit verbundenen hohen Spritpreise informiert das Mobilitätsministerium über konkrete Maßnahmen, mit denen Autofahrer ihren Treibstoffverbrauch deutlich reduzieren können.

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Verbrauch um bis zu 15 Prozent senken

Bereits mit einfachen Verhaltensänderungen lässt sich der Verbrauch spürbar, etwa um zehn bis 15 Prozent senken – das entlastet nicht nur die Geldbörse, sondern auch Umwelt und Infrastruktur. Mobilitätsminister Peter Hanke betont: „Besonders in Zeiten hoher Energiepreise ist es entscheidend, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, um effizienter unterwegs zu sein. Die empfohlenen Maßnahmen kosten nichts, sind sofort umsetzbar und können den eigenen Treibstoffbedarf massiv reduzieren. Wer bewusst fährt, spart bares Geld und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Energieunabhängigkeit Österreichs.“ Übrigens: So würde Herbert Kickl Tanken billiger machen.

Das Mobilitätsministerium gibt dazu folgende 10 Tipps: 1. Gleichmäßig fahren statt stark beschleunigen: Unnötig starkes Beschleunigen und abruptes Bremsen vermeiden. Wer den Schwung des Fahrzeugs nutzt und „rollen lässt“, reduziert Energieverbrauch und Verschleiß deutlich. 2. Vorausschauend fahren: Ausreichender Abstand ermöglicht es, den Verkehrsfluss besser auszugleichen. So können häufige Brems- und Beschleunigungsvorgänge vermieden werden. 3. Frühzeitig schalten: Im ersten Gang nur kurz beschleunigen und rasch hochschalten. Ab etwa 50 bis 70 km/h kann meist bereits der höchste Gang genutzt werden. Automatikgetriebe unterstützen dabei optimal. 4. Niedertourig fahren: Moderne Motoren sind auf niedrige Drehzahlen ausgelegt. Bereits bei rund 2.000 Umdrehungen pro Minute in den nächsten Gang zu wechseln spart Treibstoff und reduziert Lärm sowie Emissionen. 5. Schubabschaltung nutzen: Bei Bergabfahrten oder beim Ausrollen mit eingelegtem Gang und ohne Gaszufuhr wird kein Treibstoff verbraucht. Diese Motorbremsung spart Energie und schont die Bremsen. 6. Regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks ist entscheidend: Bereits 0,5 bar zu wenig erhöhen den Verbrauch um rund 5 %. 7. Ballast vermeiden und Dachträger nach Gebrauch entfernen: Hohes Gewicht wirkt sich vor allem beim Beschleunigen und Bremsen aus. Der Luftwiderstand erhöht sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, bei doppelter Geschwindigkeit ist der Luftwiderstand viermal so hoch. 8. Elektrische Verbraucher gezielt einsetzen: Klimaanlage, Sitzheizung oder andere Stromverbraucher erhöhen den Energiebedarf. Ein bewusster Einsatz hilft, den Verbrauch zu senken. 9. Motor bei Stillstand abschalten: Steht das Fahrzeug länger als etwa 20 Sekunden, sollte der Motor abgeschaltet werden. Start-Stopp-Systeme übernehmen dies automatisch. 10. Nach dem Starten gleich losfahren. Den Motor nicht im Stand warmlaufen lassen und bei kaltem Motor hohe Drehzahlen vermeiden.

Spritfahrtrainings

Die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC bieten regelmäßig Spritfahrtrainings an, in denen hautnah vermittelt wird, wie der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden kann. Abschließend weist das Mobilitätsministerium darauf hin, dass auch die Wahl des Verkehrsmittels eine zentrale Rolle spielt: Kurzstrecken lassen sich oft zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln effizienter zurücklegen. Zudem beginnt nachhaltige Mobilität bereits beim Fahrzeugkauf – Modelle mit niedrigem Verbrauch oder alternative Antriebe wie Elektrofahrzeuge bieten langfristig Einsparpotenzial. „Jede eingesparte Tankfüllung ist ein Gewinn – für die Menschen und unsere Energieunabhängigkeit“, so Minister Hanke.