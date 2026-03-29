Norweger holt sich den Sieg in Planica: Tschofenig auf Platz 4

Er setzte sich mit einem Vorsprung von 5,6 Punkten gegen Domen Prevc durch, während Johann Andre Forfang den dritten Platz belegte. Der Kärntner Daniel Tschofenig landete als bester Österreicher knapp hinter dem Podest auf Rang vier.

Tschofenig glänzte

Obwohl er das Treppchen um nur 2,9 Punkte verpasste, glänzte er mit einem 238-Meter-Flug, für den er von der Jury die Höchstnote erhielt. In der Weltcup-Gesamtwertung sicherte sich der Kärntner damit den starken dritten Platz. Ein emotionaler Höhepunkt war der Abschied von Manuel Fettner, der seine Karriere mit einem neunten Platz offiziell beendete. Direkt hinter ihm landete Jonas Schuster als Zehnter, während Stefan Kraft das Rennen als Sechster abschloss. Für Stephan Embacher reichte es im Kampf um die kleine Kristallkugel diesmal nicht für die vorderen Plätze.