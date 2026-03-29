Wanderer in Not am Großglockner: Hüttenwirt und Bergretter eilen zu Hilfe

Ein Deutscher geriet am Großglockner in Bergnot. Eine Rettung mit dem Hubschrauber war nicht möglich. Der Hüttenwirt und die Bergretter eilten zu Hilfe.

Am gestrigen Samstag, dem 28. März 2026, machte eine vierköpfige Gruppe deutscher Bergsteiger eine Tour zur Stüdlhütte am Großglockner. Als sich die Gruppe gegen 18.45 Uhr circa 100 Meter unterhalb der Stüdlhütte befand, bekam ein Mitglied der Gruppe, ein 53-jähriger Deutscher, gesundheitliche Probleme und konnte nicht mehr weiter. Es wurde ein Notruf abgesetzt.

Rettung mit Hubschrauber war nicht möglich

„Eine Bergung mit dem Rettungshubschrauber war auf Grund der bereits eingetretenen Abenddämmerung und starker Windböen nicht möglich, weshalb die Bergrettung Kals alarmiert wurde“, heißt es vonseiten der Polizei Matrei in Osttirol. Während die Bergrettung und ein Alpinpolizist zu dem Mann aufstiegen, machte sich auch der Hüttenwirt auf den Weg und stieg zum 53-Jährigen ab, um eine Wärmeversorgung durchzuführen.

Stundenlanger Einsatz

Beim Eintreffen der Bergrettung wurde der Deutsche im Akja versorgt und in weiterer Folge bis zur Talstation der Materialseilbahn „Stüdlhütte“ teils seilversichert abtransportiert, heißt es weiter. Von dort wurde der Mann ins Tal verbracht und gegen 22.30 Uhr dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz standen die Bergrettung Kals, ein Bergrettungsarzt und ein Alpinpolizist.