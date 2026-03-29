Ein letztes Mal Heimatluft für Herbert: „Kann jetzt ganz ruhig gehen“

Österreicher und Vollblutmusiker Herbert teilt eine ganz besondere Liebe zu Kärnten. Hier lebte er viele Jahre. Doch leider ist er schwerkrank. Einen letzten Besuch im Süden machte der Verein "Rollende Engel" für ihn möglich.

Mit Hilfe des Vereins "Rollende Engel" konnte Herbert ein letztes Mal nach Kärnten zu seiner Familie und seinen Freunden.

Mit Hilfe des Vereins "Rollende Engel" konnte Herbert ein letztes Mal nach Kärnten zu seiner Familie und seinen Freunden.

Viele Jahre lang lebte der gebürtige Oberösterreicher Herbert in Kärnten. Er baute sich dort auch ein hübsches Häuschen und war sehr glücklich. Doch dann zog ein Schatten über seinem Leben auf. Bei ihm wurde eine schwere Krankheit diagnostiziert, was dazu führte, dass der 79-Jährige sich seither auf der Palliativstation befindet. Doch Herbert hatte einen letzten Wunsch und da kam der Verein „Rollende Engel“ ins Spiel.

Herberts letzter Herzenswunsch

Wie der Verein in den sozialen Medien erzählt, berichtete Herbert aufgrund seiner stark begrenzten Zeit immer wieder von seinem letzten Wunsch: „Einmal noch in die Heimat nach Klagenfurt und dort mit Freunden einen Tag verbringen.“ Schon waren die „Rollenden Engel“ zur Stelle und binnen weniger Stunden waren „unsere ehrenamtlichen Wunscherfüller Birgitt, Monika & Florian im Krankenhaus einsatzbereit und holten ihren Fahrgast ab.“ Wie sie weiter mitteilten, konnte es Herbert kaum erwarten, „dass die Wunscherfüllung startete und er die Station für einen Tag verlassen kann.“

Überraschung in Kärnten

Und dann ging es auch schon mit dem Spezialfahrzeug des Vereins vier Stunden lang auf die Reise in den Süden. Auch Herberts bester Freund Franz war mit dabei, weshalb die Fahrt auch ganz schnell verlief. Dem Team erzählte Herbert außerdem von seiner Zeit und seinem Werdegang als Schlagzeuger. In Kärnten angekommen, wartete eine großartige Überraschung auf den Oberösterreicher, „denn sein Sohn hatte alle Nachbarn und Freunde eingeladen. Luftballons zierten die Einfahrt, Getränke und kleine Snacks waren vorbereitet und aus den Lautsprechern erklangen Songs von seiner damaligen Band. Herbert war gerührt und hatte viele Witze auf Lager“, so der Verein weiter.

Über den Verein „Rollende Engel“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen.

„Rollende Engel“ erfüllten zweiten Wunsch

Es wurde viel über die Abenteuer des Lebens geplaudert und die Zeit verflog wie im Flug. Als sich der Hunger einstellte, erfüllten die „Rollenden Engel“ gleich noch einen Wunsch: „Ich würde so gerne noch einmal in die Brauerei Hirth fahren und dort gemütlich etwas essen!“ Gesagt, getan. Es ging also weiter nach Hirth, „wo wir in einem extra Stüberl der Brauerei noch ein letztes Mal zusammensaßen und speisten. Herbert genoss jede Minute und war überglücklich“, teilen die „Rollenden Engel“ weiter mit. Als die Müdigkeit hereinbrach, kamen leider auch die ersten Schmerzen, „sodass unsere medizinisch top ausgebildeten Wunscherfüller einschreiten mussten“, so der Verein.

©Verein -Rollende Engel- | Der schwerkranke Herbert hatte noch einen letzten Wunsch.

„Ich hatte so ein schönes, erfülltes Leben“

Dann hieß es wieder „Abschied nehmen“ und alle versammelten sich um Herbert. Es herrschte zunächst eine etwas bedrückte Stimmung und Herbert richtete sich noch einmal mit letzten Worte an seine Freunde und Verwandten: „Ich hatte so ein schönes, erfülltes Leben! Ich kann jetzt ganz ruhig gehen und wir werden uns alle irgendwann, irgendwo wieder sehen!“ Dann wurde die Heimreise angetreten und nach vier Stunden, erreichte Herbert wieder gut das Zielkrankenhaus.