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/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lotto Moderatorin Evelyn Vysher
Auch heute wurden wieder Lotto Zahlen gezogen.
Österreich
29/03/2026
Lotto 6 aus 45

Lotto-Ziehung am 29. März: Das sind die richtigen „Sechs“

Heute, 29. März 2026, wurden wieder die "6 aus 45" im Lotto gezogen. Wir haben die Zahlen für euch.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Auch am heutigen Sonntag fand in Österreich wieder eine Lotto-Ziehung statt. Wer die richtigen „Sechs“ angekreuzt hat, hat die Chance auf 1,5 Millionen Euro. Wir haben die Zahlen für euch.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 29. März 2026, gezogen:

Lotto: 13, 25, 36, 38, 40, 42 Zusatzzahl: 18

LottoPlus: 12, 14, 16, 33, 35, 40

Joker: 3, 7, 6, 1, 5, 5

1,5 Millionen Euro warten

Bei der Ziehung am Mittwoch, 25. März 2026, wurde weder der Sechser geknackt noch der Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Sologewinn am Sonntag im ersten Gewinnrang bringt dann etwa 1,5 Millionen Euro, das selbe beim Fünfer mit Zusatzzahl ist rund 180.000 Euro wert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 20:05 Uhr aktualisiert
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