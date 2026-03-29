März-Pension: An diesem Tag wird Geld Millionen Österreichern überwiesen

Deutlich über zwei Millionen Menschen bekommen in wenigen Tagen wieder Geld auf ihre Konten bzw. per Baranweisung. Die März-Pension wird nämlich in Kürze ausgezahlt, wir haben alle Informationen für euch.

Wie jeden Monat bekommen alle über zwei Millionen Pensionisten hierzulande natürlich auch für den März wieder Geld überwiesen. Spannend dabei: Im März selbst werden bzw. haben Österreichs Älteste heuer keine Auszahlung bekommen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Pension prinzipiell immer am 1. jedes Monats überwiesen wird, wie die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt. Ausnahmen sind jene Monate, in denen der 1. auf ein Wochenende fällt oder ein Feiertag ist. Dann wird das Geld am letzten Arbeitstag davor überwiesen bzw. ist per Barauszahlung verfügbar.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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März-Pension wird am 1. April überwiesen

Da heuer der 1. März auf einen Sonntag gefallen ist, hat es die Februar-Pension schon am 27. Februar gegeben, der 1. April fällt auf einen Mittwoch. An diesem Mittwoch, 1. April 2026, wird auch die Pension auf die Konten von allen Menschen im Ruhestand hierzulande überwiesen. Und das ganz ohne Aprilscherz. Außerdem wird dann auch die Auszahlung für all jene Menschen verfügbar sein, die ihre Pension gerne bar in der Hand haben. Das werden in den letzten Jahren aber immer weniger, wie 5min.at Ende letzten Jahres exklusiv berichtet hat. Alles dazu hier: Pension in bar: Immer weniger Österreicher lassen sich Geld auszahlen. Wann die Pensionen in den kommenden Monaten immer so ausgezahlt werden, erfährst du in der folgenden Tabelle.

Pension für (Monat) Auszahlungstermin März 1. April April 30. April Mai 1. Juni Juni 1. Juli Juli 31. Juli August 1. September September 1. Oktober Oktober 30. Oktober November 1. Dezember Dezember 31. Dezember (per Baranweisung schon am 30. Dezember)

Neuerungen im Pensionssystem mit 1. Jänner 2026 mit holprigem Start

Apropos Pension: Hier hat es in diesem Jahr einige Neuerungen gegeben. Mit der Teilpension wurde ein neues Modell eingeführt, zusätzlich wurden Pflegekräfte in die Schwerarbeiterverordnung mit aufgenommen und dürfen dadurch theoretisch früher in den Ruhestand. Erste Daten sind ebenfalls schon verfügbar, wir haben kürzlich jeweils exklusiv berichtet. Für beide Neuerungen hat es jedenfalls einen eher holprigen Start gegeben. Alles zum Start der Teilpension hier: Kaum Anträge: Neue Teilpension legt Fehlstart hin. Zu den Pflegekräften könnt ihr hier mehr nachlesen: „1.000“ dürfen früher in Pension: PVA erklärt, was es zu beachten gilt.