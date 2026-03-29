Kein Rauchen am Strand: Nächste Stadt in Italien setzt Verbot um

Schon bald beginnt wieder die Zeit, in der die Österreicher gerne und schnell nach Italien fahren. Doch für die Raucher, heißt es bei so einigen Stränden, "qualmen verboten". Nun hat eine weitere Stadt ein Verbot umgesetzt.

Besonders beliebt bei den Österreichern ist die Adria. Bald wird es wärmer und da zieht es die Italien-Liebhaber wieder Richtung Süden. Doch das Rauchen am Strand ist schon in einigen beliebten Badeorten verboten, beziehungsweise gibt es sogenannte „rauchfreie Zonen“. Was es zu beachten gilt, erfährst du hier.

Italien: Rauchverbot an Stränden ausgeweitet

Italien hat in den letzten Jahren das Rauchverbot ausgeweitet. An diversen Stränden gibt es kein Rauchen mehr, dazu zählen unter anderem Bibione, sowie mehrere Strände auf Sizilien und Sardinien. Teils gibt es auch markierte „Raucher-Zonen“ – wir haben berichtet. Wie das Tourismusportal Bibione.com mitteilt, liegt der Sinn dahinter in der Nachhaltigkeit. Bei Missachtung kann eine Strafe eingehoben werden. In der Regel liegt das Bußgeld bei 50 Euro, kann aber in die Höhe schießen, wenn erschwerende Umstände, wie beispielsweise das Rauchen neben Kindern, hinzukommen. Auch wird noch darüber informiert, dass „die neue Regelung [gilt] nicht für die Nutzung von E-Zigaretten gilt, jedoch gilt das Rauchen im Wasser als Verstoß gegen die Vorschrift.“ Auch Jesolo setzt auf rauchfreie Strände, wie es bereits im Frühjahr 2025 hieß. Das Rauchen ist am gesamten 15 Kilometer langen Strand von Jesolo verboten. Es gibt jedoch spezielle Raucherzonen.

Nächster Strand an der Adria rauchfrei

Wie es vonseiten der „Commune di Pesaro“ heißt, ist am 1. April 2026 auch hier „Schluss mit Zigaretten am Strand“. Und zwar das ganze Jahr über am gesamten Strand von Pesaro. Auch unter den Sonnenschirmen, auf den Gehwegen und an allen freien Stränden. Bisher galt das Verbot nur in den ersten fünf Metern ab der Wasserlinie und im Wasser bis 200 Meter vom Ufer. Nun wurde es auf den gesamten Strandbereich ausgeweitet. Die Gastronomie- und Bar-Bereiche seien von dem Verbot ausgenommen, heißt es weiter. Strandbetreiber können spezielle Raucherbereiche einrichten. Diese müssen deutlich gekennzeichnet und mit Aschenbechern ausgestattet sein.

Rauchen am Strand: Strafen drohen

Die Gründe für die Ausweitung des Rauchverbots an Stränden liegen hier im Umweltschutz, denn Zigarettenstummel seien der häufigste Müll am Strand. Die Filter benötigen unzählige Jahre zum Verrotten und würden in schädliches Mikroplastik zerfallen. Das Verbot soll außerdem Kinder und gesundheitlich gefährdete Personen vor Passivrauch schützen. Für Verstöße in der Stadt Pesaro gilt der Standardrahmen für Verwaltungsstrafen. Das Bußgeld liegt hier meist zwischen 100 und 250 Euro, kann aber bei Verstößen auch hochgehen. Weiter oben wird die Strafe angesetzt, wenn beispielsweise Schwangere oder Kinder durch den Rauch belästigt werden.

Rauchst du? Ja, regelmäßig. Ja, E-Zigaretten. Manchmal. Ich habe nur einmal probiert. Ich bevorzuge Nikotinbeutel. Das ist nichts für mich! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 19:52 Uhr aktualisiert