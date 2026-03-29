Lotto-Ziehung: Solosechser ist für Österreicher 1,5 Millionen wert

Es sind die Zahlen 13, 25, 36, 38, 40 und 42, die einem Österreicher bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 29. März 2026, nicht weniger als 1,5 Millionen Euro beschert haben.

Ein Österreicher darf sich über einen Sologewinn bei "Lotto 6 aus 45" freuen.

Ein Österreicher darf sich über einen Sologewinn bei "Lotto 6 aus 45" freuen.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 29. März 2026, ist es gleich um einen Zwillingsjackpot gegangen. Neben dem Jackpot beim Sechser hat es einen solchen auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gegeben. In beiden Kategorien hat es am vergangenen Mittwoch, 25. März 2026, nämlich keinen Gewinner gegeben. Damit verhinderte da ein Tiroler mit einem Solo-Joker eine komplette Nullnummer. Mehr zur Mittwochsziehung hier: Lotto-Ziehung: Tiroler verhindert Nullnummer, gewinnt 167.000 Euro.

Doppelte Sologewinne bei Lotto, Sologewinn auch beim Joker

Der Solosechser am heutigen Sonntag war für einen Österreicher jedenfalls genau 1.511.198,20 Euro wert. Auch der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl konnte übrigens von einer Person alleine geknackt werden. Er oder sie gewinnt knapp 183.500 Euro. Einen Sologewinn hat es schließlich auch beim Joker wieder gegeben. Dieser ist etwas mehr als 200.000 Euro wert, wie auf der Seite der „Österreichischen Lotterien“ bereits zu sehen ist. Woher die Gewinner genau kommen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

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Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am 29. März gezogen

Keinen Gewinner hat es bei der LottoPlus-Ziehung gegeben, womit sich die 45 Fünfer über jeweils 6.127 Euro freuen dürfen, der Hauptgewinn wurde wie üblich aufgeteilt. Die Zahlen der Sonntagsziehung findet ihr in der folgenden Infobox aufgelistet.