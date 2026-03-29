14-Jähriger abgängig: Familie sucht nach vermisstem Jugendlichen

Ein 14-jähriger Jugendlicher wird seit den frühen Morgenstunden des 29. März in Wörgl vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Seit dem frühen Morgen des 29. März 2026 wird ein 14-jähriger Jugendlicher aus Wörgl (Tirol) vermisst. Nach Angaben seiner Angehörigen verließ der Junge gegen 1.40 Uhr die elterliche Wohnung und ist seitdem abgängig, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilt. Nähere Umstände zu dem Fall sind nicht bekannt.

Familie sucht verzweifelt nach vermissten Jugendlichen

Bei dem Jugendlichen handelt es sich laut Angaben der Polizei um einen rumänischen Staatsbürger. Die Familie bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung und stellte ein Foto zur Verfügung, um die Suche zu unterstützen. Die Polizeiinspektion Wörgl ersucht Personen, die den Jugendlichen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 059133/7221 zu melden.

©KK/PI Wörgl Dieser Jugendliche (14) wird aktuell vermisst.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 21:49 Uhr aktualisiert