Kalter Wochenstart: Schnee bis in tiefe Lagen

„Während von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie auch in Osttirol bereits am Vormittag dichte Wolken überwiegen, scheint weiter im Osten und Südosten anfangs noch die Sonne. Bald werden jedoch auch hier von Westen die Wolken dichter und entlang der Alpennordseite bis ins Wald- und Mostviertel sowie in der westlichen Steiermark setzen schließlich Regen und Schneefall ein“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Schnee, Regen und Wind

Die Schneefallgrenze liegt am Montag zwischen 400 und 900m Seehöhe. „Aber auch in den östlichen und südöstlichen Landesteilen können bis zum Abend einzelne Schauer nicht völlig ausgeschlossen werden. Etwas freundlicher ist es generell von Osttirol ostwärts. Der Wind kommt aus West bis Nord und weht vor allem nördlich des Alpenhauptkammes mäßig bis lebhaft, im Bergland auch stark“, so die Wetterexperten. In der Früh werden Temperaturen zwischen minus 4 bis plus 4 Grad prognostiziert. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen dann auf über 4 bis 13 Grad.