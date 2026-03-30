TikTok-Trend: Warum diese „Tank-Alternative“ teuer werden kann

Steigende Spritpreise treiben immer mehr Menschen zu ungewöhnlichen Spartipps im Netz. Doch ein viraler Trend mit Pflanzenöl im Tank kann für Auto und Fahrer teuer enden.

Die Preise an der Zapfsäule steigen und mit ihnen die Suche nach billigen Alternativen. In sozialen Netzwerken tauchen deshalb immer wieder vermeintliche Spartricks auf, die auf den ersten Blick simpel wirken. Einer davon sorgt aktuell besonders für Aufsehen: Nutzer kippen Sonnenblumenöl in den Tank ihrer Autos, um Dieselkosten zu sparen. Was in Videos leicht nachzumachen aussieht, ist in der Praxis jedoch problematisch. Moderne Fahrzeuge sind technisch genau auf bestimmte Kraftstoffe abgestimmt.

©TikTok Ein gefährlich Trend geht aktuell auf TikTok viral: Speiseöl als Sprit-Alternative.

Experten warnen von TikTok-Trend: Erhebliche Schäden möglich

Experten warnen daher klar vor solchen Experimenten: Ohne die vorgeschriebenen Normen kann es zu erheblichen Schäden am Motor kommen – bis hin dazu, dass das Fahrzeug gar nicht mehr startet. Auch der Gedanke, Pflanzenöl könnte Diesel einfach ersetzen, greift zu kurz. Selbst ähnliche Alternativen wie Biodiesel werden im Alltag nur in kleinen Mengen beigemischt und sind entsprechend geregelt. Reines Pflanzenöl aus dem Supermarkt ist dagegen nicht für den Einsatz im Motor vorgesehen. Besonders kritisch: Der Schaden kann nicht nur moderne Fahrzeuge betreffen. Auch ältere Dieselmodelle sind nicht automatisch geschützt. Das Öl verbrennt schlechter und kann zu Ablagerungen sowie einer Vermischung mit Motoröl führen, mit möglichen Folgeschäden am Antrieb.

TikTok-Trend kann teuer zu stehen kommen

Neben der Technik spielt auch das Recht eine Rolle, wie ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl gegenüber „Heute“ erklärt. Wer nicht den vorgesehenen Kraftstoff tankt, riskiert nicht nur Probleme mit Garantieansprüchen. Da Pflanzenöl steuerlich anders behandelt wird, kann der Einsatz im Fahrzeug sogar als Steuervergehen gewertet werden. Der vermeintliche Spartipp entpuppt sich damit schnell als Kostenfalle, mit potenziell teuren Folgen für Motor, Geldbörse und rechtliche Situation.