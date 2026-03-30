Totes Reh auf Straße: Ausweichmanöver endet mit vier Verletzten

Ein Ausweichmanöver wegen eines toten Rehs endet in Pichl bei Wels in Oberösterreich mit einem Unfall. Fünf Personen wurden dabei verletzt, der Wagen landete im Straßengraben.

Ein 26-jähriger Welser lenkte am 29. März 2026 um 21 Uhr seinen Wagen in Pichl bei Wels auf der L519, aus Richtung Pichl kommend in Fahrtrichtung Wels. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei Frauen und ein Mann, alle im Alter zwischen 26 und 29 Jahren. Im Bereich von Straßenkilometer 8,3 lag ein totes Reh auf der Fahrbahn, welchem der Autofahrer auswich und sein Fahrzeug zuerst nach links verriss und dann aufgrund des vermeintlichen Gegenverkehrs – am Straßenrand stand der Wagen des Jägers – wieder nach rechts.

Alle Insassen verletzt

Das Auto kam rechts von der Straße ab, beschädigte das Dickicht und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen bzw. eine mit schwereren Verletzungen mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und erheblich beschädigt.