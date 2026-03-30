Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee in Österreich: Wo jetzt am meisten kommt

Nachdem gegen Ende der vergangenen Woche bereits stellenweise rund um und nördlich des Alpenhauptkamms stellenweise nennenswerte Schneemengen gefallen sind, wird auch jetzt wieder gewarnt.

Erst vor wenigen Tagen haben Teile Österreichs einiges an Neuschnee abbekommen. Dieser ist stellenweise sogar im Burgenland vom Himmel gekommen. Die größten Mengen gab es aber freilich wo anders, mehr dazu etwa hier: 74 Zentimeter Neuschnee: Hier ist es in Österreich jetzt tief winterlich. Auch zum Start in die neue Woche gibt es wieder etwas Neuschnee, neuerlich sind die Bereiche rund um und nördlich des Alpenhauptkamms hauptbetroffen.

Schnee und Regen: So wird das Wetter bis Mittwoch

Seitens der „GeoSphere Austria“ heißt es nun für Montag, dass sich von Nordwesten her nach und nach mehr Regen- und Schneeschauer ausbreiten würden. Nahezu überall muss demnach tagsüber mit kurzen Schauern gerechnet werden, am ehesten trocken bleibt es bei einer Schneefallgrenze von 300 bis 800 Metern im Grazer Becken und im Südburgenland. Am Dienstag wird es dann eben vor allem entlang der Alpennordseite zwischen dem Bregenzerwald und dem Mostviertel „verbreitet und auch anhaltend“ regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen tiefen Lagen und 600 Metern, südlich des Alpenhauptkamms bleibt es „weitgehend trocken“, so die Experten. Am Mittwoch kann es vor allem im Nordstau der Alpen zeitweise noch ab 400 bis 700 Metern schneien.

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Schnee-Warnung für Westen Tirols und Großteil Vorarlbergs

Die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ haben für den Westen Tirols und den Großteil Vorarlbergs auch eine gelbe Schnee-Warnung ausgerufen. Dabei seien von Montagnachmittag bis Mittwochfrüh bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich – rund um den Arlberg rechnen die Meteorologen mit bis zu 60 Zentimetern. Eine Entspannung der Lage sei im Laufe des Mittwochs zu erwarten, die Warnung gilt allgemein von Montagabend, 30. März 2026 ab 18 Uhr, bis Mittwochmittag, 1. April 2026.

©GeoSphere Austria Im Westen Tirols und in großen Teilen Vorarlbergs warnt die „GeoSphere Austria“ von Montagabend bis Mittwochmittag vor den Schneefällen.

„Zeitweise kräftiger“ Schneefall im Nordstau des westlichen Berglandes

Auch seitens der „Österreichischen Unwetterzentrale“ berichtet man von dem Wetterereignis und meint ebenfalls, dass vor allem im Nordstau des westlichen Berglandes mit „nennenswertem Neuschnee“ zu rechnen sei. Vor allem in der Nacht auf Dienstag dürfte es „zeitweise kräftig“ schneien, auch am Dienstag kommt es laut der Experten „wiederholt zu Schneefall“ in den Nordalpen. Am Mittwoch würden die Niederschläge dann gegen Abend hin weitgehend abklingen, der Tag verlaufe aber generell „trüb und spätwinterlich mit zeitweiligem Schneefall“, erklären die Meteorologen abschließend. Auch hier hat man besonders für den Westen des Landes Schnee-Warnungen ausgesprochen.