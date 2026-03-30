Damit haben Handy-Nutzer in Österreich die größten Probleme

Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Anbieters für digitale Barrierefreiheit, "Accessiway", jetzt zeigt, klagen vier von fünf Österreichern bei der Smartphone-Nutzung über digitale Barrieren.

Die größten Hürden sind laut der unter 1.000 Österreichern durchgeführten Umfrage Pop-ups. Für nicht weniger als 46,6 Prozent gibt es auf Websites und Apps zu viele davon, immerhin noch mehr als ein Drittel (38,4 Prozent) tut sich auch schwer damit, sie wieder zu schließen. Etwas mehr als 30 Prozent findet Eingabefelder zu umständlich zu bedienen. Besonders stark von diesen Punkten betroffen ist übrigens die Generation der Babyboomer (61 bis 79 Jahre alt).

Menschen mit Matura stärker betroffen als jene ohne Matura

Doch es gibt noch weitere digitale Barrieren, die den Österreichern zum Verhängnis werden. So stört 28,4 Prozent etwa eine unübersichtliche Menüführung, für jeden Fünften sind Bedienflächen zu klein und 17,3 Prozent bemängeln eine fehlende Anpassung an die Bildschirmgröße des Smartphones. Spannend ist auch: Von den zwölf abgefragten digitalen Barrieren sind Menschen mit Matura stärker betroffen als jene ohne.

Über die Umfrage: Für die Umfrage befragte Marketagent von 25. Februar bis 3. März 2026 im Auftrag von „Accessiway“ 1.000 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren. Das Sample ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung und wird in folgende Generationen unterteilt: Gen Z (15 bis 31 Jahre), Millennials (32 bis 45 Jahre), Gen X (46 bis 60 Jahre), Baby-Boomer (61 bis 79 Jahre).

Unterschiede auch bei Geschlechtern und zwischen Bundesländern

Die Unterschiede spiegeln sich auch bei den Geschlechtern wider. Männer haben nämlich deutlich häufiger Probleme als Frauen, wenn das Layout überladen ist, wenn sich Inhalte nicht an die Bildschirmgröße anpassen oder wenn technische Hilfsmittel wie das Vorlesen von Inhalten nicht gut funktionieren. Schaut man sich nun die Bundesländer getrennt voneinander an, zeigt sich, dass Wiener signifikant stärker betroffen sind als Menschen aus anderen Bundesländern. Vor allem umständliche Eingabefelder bei Formularen oder Passworteingaben stören Wiener am meisten. Die wenigsten Probleme haben laut Umfrage Tiroler und Vorarlberger.

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„Die Zukunft des Internets ist mobil“

Vergleicht man die Befragten nun nach Alter, zeigt sich, dass kleine Buchstaben mit zunehmendem Alter zu immer größeren Problemen werden. Dafür sind ältere Menschen bei langen Ladezeiten etwa deutlich geduldiger als junge Personen. „Die Zukunft des Internets ist mobil: Schon jetzt besitzen 89 Prozent der Österreicher:innen über 15 Jahren ein Smartphone. Daher ist es verblüffend, dass österreichische Websites und Apps noch immer voller digitaler Barrieren in ihren Mobilversionen sind“, wundert sich Paul Anton Mayer, Chief Growth Officer von Accessiway.

©Marija M. Kanižaj Paul Anton Mayer, Chief Growth Officer bei Accessiway, wundert sich über die vielfältigen, digitalen Barrieren auf österreichischen Websites und Apps.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 09:54 Uhr aktualisiert