„Hätte mir Wohnung kaufen können“: Bordell-Gast packt aus

Ein italienischer Youtuber hat eine Nacht im Wellcum in Hohenthurn verbracht. Er redet mit den Frauen und Kunden dort und gibt einen Einblick in Österreichs größtes "Bordell".

Giuseppe Bertuccio D’Angelo ist ein sehr bekannter italienischer Youtuber. Auf seinem Kanal Progetto Happiness hat er 2,63 Millionen Abonnenten. Er macht verschiedene Dokumentationen aus aller Welt. Dieses Mal hat es ihn nach Kärnten, genauer gesagt nach Hohenthurn, verschlagen. Er verbrachte eine Nacht in Österreichs größtem „Bordell“, dem Wellcum.

Reportage direkt aus dem Wellcum

Die Reportage „Eine Nacht in dem berühmtesten Bordell Europas“ (übersetzt) wirft einen detaillierten Blick hinter die Kulissen des „Wellcum“ in Hohenthurn bei Villach, das als einer der größten und modernsten Saunaclubs Europas gilt. Das Konzept des Etablissements bricht mit dem klassischen Bild eines Bordells und präsentiert sich stattdessen als „Men’s Spa & Lifestyle Club“. Auf einer weitläufigen Anlage wird Wellness in Form von Pools, Saunen und Kinos mit dem Angebot legaler Prostitution verknüpft. Kunden zahlen einen pauschalen Eintrittspreis, der neben der Nutzung des Spa-Bereichs auch Verpflegung am Buffet und Getränke beinhaltet, während die Dienstleistungen der dort arbeitenden Frauen individuell verhandelt werden.

„Es ist ein Job, wie jeder andere“

Giuseppe Bertuccio D’Angelo spricht mit den Sexarbeiterinnen, die oft aus Osteuropa stammen. Dabei wird deutlich, wie wichtig das Thema Anonymität in dieser Branche ist: Viele Frauen verbergen ihr Gesicht vor der Kamera, um ihr Privatleben und ihre Familien zu schützen. Eine Frau arbeitet bereits seit 17 Jahren in der Branche: „Schau, das ist ein Job wie jeder andere, wie deiner, wo du dein Business selbst führst“. Eine andere erzählt, dass sie von 200 bis zu 1000 Euro am Tag verdient, sagt aber auch, dass viele denken sie seien Roboter. Denn die Arbeiterinnen vor Ort sind selbstständig. Die Preise für ihre Dienstleistungen besprechen sie direkt mit den Kunden. Der Club selbst verdient nur an den Eintrittspreisen und Konsumationen der Kunden und Prostituierten.

„Hätte mir locker mit dem Geld eine Wohnung kaufen können“

Im Wellcum haben bis zu 500 Personen auf rund 7.000 Quadratmetern Platz. Kunden aus aller Welt besuchen Kärnten. Einer kommt regelmäßig, dieser Kunde blieb sogar schon einmal durchgehend drei Monate. Eine Reinigungskraft erzählt, dass sie von Gurken, Karotten und Zähnen bis hin zu Vibratoren beim Putzen so ziemlich alles findet. Als Giuseppe mit einem Kunden dort spricht, erzählt dieser: „Mit all dem Geld, das ich bisher hier ausgegeben habe, hätte ich mir locker eine Wohnung kaufen können.“ Er sagt aber auch, dass er nichts bereut und das Geld sehr gerne dort ausgibt.

Betrieb wird regelmäßig kontrolliert

Gleichzeitig thematisiert die Reportage den hohen Grad an Professionalität und Sicherheit innerhalb des Clubs. Da Prostitution in Österreich legal und streng reguliert ist, unterliegt der Betrieb regelmäßigen behördlichen Kontrollen. Dies soll sicherstellen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden und die Frauen in einem geschützten Umfeld arbeiten können, das sich deutlich von der Illegalität des Straßenstrichs abhebt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert