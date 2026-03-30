Ab April: Neue Regeln für Nikotinprodukte – „nicht mehr an jedem Eck“

Ab 1. April 2026 kommt es durch Neuerungen im 2025 beschlossenen Tabakmonopolgesetz zu einer Regulierung von Nikotinbeutel, E-Zigaretten und E-Liquids. Was das bedeutet, und was sich nun konkret ändert.

Die Änderungen im Tabakmonopolgesetz haben etwa zur Folge, dass der Bezug ausschließlich über den bewilligten Großhandel, der Verkauf in Folge nur mehr im Fachhandel – also in Trafiken und E-Liquid-Fachgeschäften – erfolgen darf. Dabei gilt: Nikotinbeutel dürfen nur noch in Trafiken, E-Liquids ebenfalls in Trafiken und den zuständigen Fachgeschäften mit Lizenz vertrieben werden. Für bestehende E-Liquid-Fachgeschäfte gilt ein Bestandsschutz von 20 Jahren, Neuvergaben erfolgen ausschließlich nach Bedarfs- und Standortprüfung durch die Monopolverwaltung und werden für sieben Jahre erteilt, heißt es nun aus dem Finanzministerium.

Regelungen inkludieren risikobasierte Besteuerung

Zusätzlich hat man mit der Aufnahme von Liquids und Pouches in das Tabakmonopol klare und transparente Regeln geschaffen und unterbindet damit den bisher teils ungeregelten Vertrieb. Die Regelungen inkludieren darüber hinaus eine risikobasierte Besteuerung. Diese sichert faire Rahmenbedingungen und leistet einen Beitrag zur Konsolidierung des Budgets. Heißt konkret: Die Produkte werden teurer. Mehr dazu auch hier: Ab April teurer: Diese Tabakprodukte sind betroffen.

„Produkte bringen ein erhebliches Suchtpotenzial mit sich“

Finanzminister Markus Marterbauer betont in der Hinsicht: „Auch wenn Produkte wie Nikotinbeutel und Liquids keinen Tabak enthalten, bringen sie auf Grund des teilweisen hohen Nikotingehalts ein erhebliches Suchtpotenzial mit sich. Mit den neuen Regelungen haben wir auf Veränderungen am Markt reagiert, den Jugendschutz deutlich gestärkt und einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz geschaffen, der gleichzeitig die Budgetkonsolidierung unterstützt.“ Und auch Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit, ist sich sicher: „Genau deshalb braucht es Verantwortung und klare Regeln – nicht nur aus Prinzip, sondern weil es um die Gesundheit junger Menschen geht.“

„Erfahrungen zeigen…“

Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung GmbH (MVG), erklärt, dass „Regulierung statt Verbot“ der richtige Weg sei. Und: „Erfahrungen zeigen, dass Verbote sensible Genusswaren in den Schwarzmarkt drängen. Der neue Rechtsrahmen schafft klare, durchsetzbare Standards.“ Schließlich zeigt sich auch Otmar Schwarzenbohler, Bundesgremialobmann der Tabaktrafikanten, erfreut: „Mit der Reform wird das bewährte, inklusive System der Trafiken gesichert und durch neue Produktkategorien mehr Stabilität, Planbarkeit sowie wirtschaftliche Perspektiven geschaffen.“

Mehrere Neuerungen stehen mit April in Österreich an

Neben dieser Änderung und der damit einhergehenden Teuerung der Produkte wird es ab April aber auch noch einige weitere Neuerungen geben. So steigen etwa auch die Preise für manche Handytarife, die Post geht mit einem eigenen Mobilfunk-Paket an den Start und Strom wird sowohl zu gewissen Zeiten als auch für knapp 300.000 Haushalte billiger. Alles dazu auch hier: Neuerungen im April 2026: Das alles ändert sich jetzt für Österreicher.