„Neun pro Tag“: Wo Jugendliche heute Gewalt erleben

Immer mehr Kinder und Jugendliche suchen Hilfe wegen Gewalt, 2025 wurde ein neuer Höchststand erreicht. Besonders alarmierend: Viele Betroffene sind Teenager, und Gewalt passiert längst rund um die Uhr - auch online.

Immer mehr junge Menschen sind von Gewalt betroffen, wie die Beratungszahlen von Rat auf Draht, Österreichs Notrufnummer für Kinder und Jugendliche, zeigen. So wurden im Jahr 2025 insgesamt 3217 Beratungsgespräche geführt, die in die Kategorie Gewalt fallen – ein absoluter Höchststand und eine Zunahme von 9,1 Prozent im Vergleich zu 2024. „Anders ausgedrückt: Neun Jugendliche melden sich pro Tag wegen einer Gewalterfahrung“, erklärt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht.

Körperliche Gewalt zugenommen

Besonders stark waren die Zuwachse bei körperlicher Gewalt, die auch als häufigste Form in den Beratungen (840 Gespräche) genannt wird. Beispiele dafür sind etwa: schlagen, stoßen, treten, zwicken, schütteln, gewaltsames Festhalten, an den Haaren ziehen, bewerfen mit Gegenständen, gegen die Wand schlagen, etc. Körperliche Gewalt in der Familie nahm 2025 um 17 Prozent zu, in der Schule um, 33,8 Prozent und in der Partnerschaft um 5,7 Prozent.

Psychische Gewalt als zweithäufigste Form, der junge Menschen ausgesetzt sind

Psychische Gewalt ist die zweithäufigste Form, der junge Menschen ausgesetzt sind. „Darunter fallen: Beschimpfungen Abwertungen, Demütigungen, permanente Kritik, aber auch absichtliches Ignorieren oder Anschwiegen“, sagt Satke. Psychische Gewalt nahm vor allem in der Familie (plus 16,8 Prozent) und in der Partnerschaft zu (plus 14,6 Prozent). Aber auch andere Arten von Gewalt nahmen zu: Cyber Mobbing stieg um 11 Prozent, Stalking um 17,1 Prozent. Die Gründe für die Zunahmen sind vielfältig. So können Familienkonflikte und -belastungen wie Stress, Trennung der Eltern, Armut, Vernachlässigung oder bereits vorhandene Gewalt in der Familie das Risiko erhöhen, dass Jugendliche Gewalt erleben oder selbst ausüben. Auch Gewaltvideos oder aggressive Inhalte im Internet können Nachahmungseffekte auslösen und die Hemmschwelle für Gewalt senken. Druck innerhalb der Peergroup kann Jugendliche zu gewalttätigen Verhalten animieren. „Auch fehlende oder zu späte Hilfe kann die Gewaltspirale verstärken“, so Satke.

Mehr Frauen betroffen

Mädchen und junge Frauen sind deutlich öfter von Gewalt betroffen, besonders, was körperliche und psychische Gewalt in der Familie, sexuellen Missbrauch sowie Mobbing betrifft: Auf sie entfallen 2082 Gespräche. Burschen und junge Männer wandten sich im Vorjahr 1052-mal an das Beratungsteam, 18 Anrufer:innen waren divers, 65 unbekannt. Besonders Jugendliche im Teenageralter sind betroffen, entfallen auf sie doch über 60 Prozent der Beratungen. Am häufigsten melden sich 15 bis 18-Jährige (31,6 Prozent), gefolgt von den 11 bis 14-Jährigen (30,9 Prozent).

Hohe Leidensdruck bei den Betroffenen

„Kinder oder Jugendliche, die von Gewalt betroffen sind, berichten häufig von einer Vielzahl belastender Erfahrungen und Gefühlen“, so Satke. Angst und Unsicherheit darüber, wieder Opfer von Gewalt zu werden, Schuld und Scham, obwohl sie für die Gewalt nicht verantwortlich sind sowie körperliche und psychische Beschwerden sind nur einige davon. „In den Beratungen versuchen wir, den Betroffenen den Leidensdruck ein Stück weit zu nehmen, ihnen zu vermitteln, dass sie keinesfalls schuld daran sind und sie darüber aufzuklären, dass Gewalt absolut nicht in Ordnung und verboten ist. Wir ermutigen sie auch dazu, sich jemandem anzuvertrauen und professionelle Hilfe zu suchen beziehungsweise sich auch an Stellen wie die Kinder- und Jugendhilfe zu wenden“, erklärt Satke. Zudem werden die Opfer angehalten, die Gewalthandlungen, sofern möglich, zu dokumentieren, was bei späteren Gesprächen mit Beratungsstellen oder Polizei hilfreich sein kann. „Falls große Scheu vor der Kontaktaufnahme mit Behörden oder anderen Stellen besteht, bieten wir Betroffenen an, diese via Konferenzschaltung zu unterstützen“, so Satke.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 11:26 Uhr aktualisiert