Andreas Babler: „Leben ab April wieder ein Stück leistbarer“

Zahlreiche Neuerungen werden im April in Österreich erwartet - darunter auch vier Anti-Teuerungsmaßnahmen. Diese würden das Leben "wieder ein Stück leistbarer" machen, so Vizekanzler Andreas Babler nun.

„Wir wiederholen die Fehler vergangener Regierungen nicht. Wir lassen die Teuerung nicht durchrauschen, sondern greifen ein“, erklärt Vizekanzler Andreas Babler nun in einer Aussendung. Mit 1. April soll ein Entlastungspaket dafür sorgen, dass das Leben „wieder ein Stück leistbarer“ wird, so der SPÖ-Parteivorsitzende. „Spürbare Entlastungen“ würden dabei vor allem die Miet- und Spritpreisbremse sowie der Strom-Sozialtarif und das Anti-Mogelpackungs-Gesetz bringen. Bis Jahresende wolle man die Bevölkerung um „rund 1,4 Milliarden Euro“ entlasten, meint Babler.

Babler: „Ohne Preisbremse wären diese Mieten um 3,6 Prozent gestiegen“

Konkret bringt die Spritpreisbremse bis zu zehn Cent pro Liter Entlastung – „rund fünf Euro pro Tankfüllung“, weiß der Vizekanzler. Durch die Mietpreisbremse würden im regulierten Bereich ab 1. April die Mieten im Alt- und Gemeindebau um nicht mehr als einen Prozent steigen. „Ohne Preisbremse wären diese Mieten um 3,6 Prozent gestiegen“, erinnert Babler. Zusätzlich gebe es auch im unregulierten Bereich, „zum Beispiel bei Neubauten“, eine Mietpreisbremse.

Was der Strom-Sozialtarif ist

Beim Strom-Sozialtarif werden knapp 290.000 bis 300.000 Haushalte und damit rund 600.000 Menschen in Österreich von einem Fixpreis von sechs Cent netto pro Kilowattstunde bis zu einem jährlichen Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden profitieren. Dazu müssen aber zehntausende Haushalte noch etwas machen, damit das auch schon ab April der Fall ist, wie man seitens der OBS exklusiv gegenüber 5 Minuten erklärt hat. Alles dazu hier: Billiger Strom ab April: 70.000 Österreicher müssen jetzt handeln.

Das Anti-Mogelpackungs-Gesetz wirkt ab April

Außerdem wird das Anti-Mogelpackungs-Gesetz ab dann in Kraft treten. Damit möchte man „der Abzocke von Kunden den Kampf ansagen“. Konkret müssen Produkte, die von Shrinkflation betroffen sind, in größeren Geschäften künftig gekennzeichnet werden. Wie die Supermärkte das konkret regeln wollen, erfahrt ihr auf 5min.at hier: Lidl, HOFER, SPAR: Wie neues Gesetz ab April umgesetzt wird.

Babler: „Setzen Kampf gegen die Teuerung entschlossen fort“

Weiters spricht Babler auch bereits die Halbierung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ab 1. Juli 2026 an. Zudem würde man an einem Krisenmechanismus arbeiten, „mit dem Strom auf zehn Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden soll“. Der Vizekanzler ist sich sicher: „Wir setzen unseren Kampf gegen die Teuerung entschlossen fort.“ Mit April wird es auch noch weitere Neuerungen geben. Nicht alle davon werden ein Segen für die Geldatsche sein. Alles dazu erfahrt ihr hier: Neuerungen im April 2026: Das alles ändert sich jetzt für Österreicher.