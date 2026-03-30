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/ ©Fotomontage: LPD NÖ
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Gesuchten in einer Fotomontage im Bus.
Dieser Mann soll Geld aus zwei Omnibussen gestohlen haben.
Wiener Neustadt
30/03/2026
Hofft auf Hinweise

Hunderte Euro gestohlen: Polizei fahndet jetzt nach Omnibus-Dieb

Mitte November und Dezember 2025 soll ein Mann aus Omnibussen hunderte Euro gestohlen haben. Die Polizei veröffentlicht nun Fahndungsfotos des Verdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Am 14. November und am 14. Dezember des letzten Jahres soll sich ein unbekannter Mann jeweils unbefugt Zutritt zu Omnibussen in Wiener Neustadt verschafft haben. Aus diesen hat er dann auch Geld gestohlen – insgesamt beläuft sich der Gesamtwert auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag, berichtet die Polizei nun. Nun fahnden die Beamten mittels Lichtbildern nach ihm und bitten um Hinweise an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt – Burgplatz unter der Nummer 059 133 3391.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Gesuchten im Bus.
©LPD NÖ
Nach diesem Mann sucht die Polizei nun.
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