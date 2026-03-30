Hunderte Euro gestohlen: Polizei fahndet jetzt nach Omnibus-Dieb

Mitte November und Dezember 2025 soll ein Mann aus Omnibussen hunderte Euro gestohlen haben. Die Polizei veröffentlicht nun Fahndungsfotos des Verdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 14. November und am 14. Dezember des letzten Jahres soll sich ein unbekannter Mann jeweils unbefugt Zutritt zu Omnibussen in Wiener Neustadt verschafft haben. Aus diesen hat er dann auch Geld gestohlen – insgesamt beläuft sich der Gesamtwert auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag, berichtet die Polizei nun. Nun fahnden die Beamten mittels Lichtbildern nach ihm und bitten um Hinweise an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt – Burgplatz unter der Nummer 059 133 3391.