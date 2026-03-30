„Mäuse-Porridge“: Weitere Produkte werden zurückgerufen

Erst kürzlich wurde bekannt, dass ein Porridge durch Mäuse verunreinigt sein könnte. Nun werden weitere Produkte deswegen zurückgerufen.

Aufgrund einer möglichen Verunreinigung durch Mäuse in der Produktionsstätte des Herstellers, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten. Es handelt sich um Müslis der Firma MOMA FOODS.

Produktrückruf wird ausgeweitet

Zuerst wurden nur zwei Sorten des Müslis der Firma zurückgerufen. Nun werden immer mehr Produkte zurückgeordert. Der britische Lebensmittelhersteller warnte bereits am Dienstag vor einer potenziellen Gesundheitsgefährdung.

Die zurückgerufenen Produkte: Alle Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen: 24.04.26 – 12.03.27 von: MOMA ORIGINAL PLAIN PORRIDGE POT 65G

MOMA BLUEBERRY & VANILLA PORRIDGE POT 65G

MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT 55G

MOMA APPLE & CINNAMON PORRIDGE POT 65G

MOMA CRANBERRY & RAISIN PORRIDGE SACHETS 5X70G

MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE SACHETS 6X40G

MOMA BRITISH WHOLEGRAIN JUMBO OATS 450G

MOMA RASPBERRY & APPLE OVERNIGHT OATS 400G

Bei Billa und Co erhältlich

Der Warenbestand der betroffenen Produkten wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden bis 11. April 2026. Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. In diesen Supermärkten gab es die Produkte teilweise zu kaufen: BILLA und BILLA PLUS, größere INTERSPAR-Märkte und ADEG.