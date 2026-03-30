Gesuchter Wagen auf A9 entdeckt: Vier Festnahmen folgen

Am 29. März 2026 gegen 15.32 Uhr wurde eine Polizeistreife in Kirchdorf über einen Wagen, der auf der A9, Bosruck Tunnel, in Fahrtrichtung Wels unterwegs war und zur Fahndung ausgeschrieben war, verständigt. Die Streife befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Höhe A9, Kilometer 3, in Fahrtrichtung Graz und löste umgehend eine Fahndung im Bereich der A9 aus. Aufgrund der aktuellen Fahndungslage wurden weitere Streifen und Kräfte aus dem Bezirk Kirchdorf in Kenntnis gesetzt.

Alle Insassen vorläufig festgenommen

Gegen 15.58 Uhr konnte der besagte Wagen auf der A9 in Fahrtrichtung Wels von Polizisten wahrgenommen werden. Da der Fahrzeuglenker, ein 17-Jähriger aus Linz, die A9 über die Abfahrt Ried im Traunkreis verließ, wurde dieser von der Streife Klaus 3 auf Höhe einer Firmenzufahrt angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Im Fahrzeug befanden sich weiters zwei männliche Personen und eine weibliche Person im Alter von 14, 16 und 19, wobei es sich um amtsbekannte Jugendliche handelte. Alle vier PKW-Insassen wurden durch die Polizisten vorläufig festgenommen und auf der Autobahnpolizeiinspektion Klaus einvernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die vorläufigen Festnahmen aufgehoben. Der Wagen wurde dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgefolgt. Anzeigen folgen.