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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Flugzeug von Ryanair.
Ryanair setzt der österreichischen Regierung ein Ultimatum.
Österreich
30/03/2026
1. Mai

Milliarden-Ultimatum: Ryanair setzt Regierung Frist

Ryanair geht im Streit um die österreichische Ticketsteuer in die Offensive und stellt der Regierung ein Ultimatum bis zum 1. Mai.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Die Forderung ist klar: Die Luftverkehrsabgabe von zwölf Euro pro Passagier muss fallen. Nur unter dieser Bedingung will der Billigflieger seinen Milliarden-Investitionsplan umsetzen und zehn neue Maschinen in Wien stationieren.

Kritik seitens Manager

Manager Andreas Gruber kritisiert das Zögern der Politik scharf, während Konkurrenten wie Wizz Air den Standort Wien aufgrund der hohen Kosten bereits verlassen haben. Das Unternehmen ist dafür bekannt, den offenen Schlagabtausch mit Regierungen und Flughäfen zu suchen, um die Preise an seinen Standorten zu drücken.

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