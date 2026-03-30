Auf Glastür und Auto eingetreten: Täter (32) ausgeforscht

Am Wochenende trieb im Wintersportort Sölden ein Vandale sein Unwesen, er trat gegen ein Auto und beschädigte eine Glastüre. Ein 32-jährige Tscheche konnte nun ausgeforscht werden.

In der Nacht auf Samstag, um kurz nach drei Uhr, trat ein zunächst unbekannter Mann mit voller Wucht gegen ein geparktes Auto. Danach lief er zu einer Unterkunft, und zerstörte das Glas der dortigen Eingangstür. Die Hausbesitzerin wurde darauf aufmerksam, und sah den Täter. Der Mann ergriff die Flucht, und die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Ermittlungserfolg der Polizei

Der Tatverdächtige konnte nun ausgeforscht werden, bei ihm handelt es sich um einen 32-jährigen Tschechen. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.