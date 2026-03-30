Nonnen von Goldenstein bleiben im Kloster, Reise zum Papst geplant

Im Streit rund um die Nonnen von Goldenstein hat der Vatikan nun eine Entscheidung getroffen. Die drei Ordensschwestern Bernadette, Rita und Regina dürfen weiterhin im Schloss Goldenstein wohnen.

Als die drei Schwestern gegen ihren Willen in ein Altersheim gebracht wurden, setzten sie sich zur Wehr und kehrten auf eigene Faust in das Schloss Goldenstein zurück. Zuvor war ihnen versichert worden, dass sie dort über ein lebenslanges Wohnrecht verfügen. Der Streit mit dem Oberen, Propst Markus Grasl, geriet aus den Fugen, und die Schwestern baten den Vatikan um Hilfe. Nun kam die Antwort aus Rom: Den Schwestern stehe es vorerst weiterhin zu, im Kloster wohnhaft zu bleiben.

Spender soll Papstaudienz möglich machen

Die Nonnen von Goldenstein wollen nun auch nach Rom reisen und Papst Leo XIV. besuchen. Ein großzügiger Spender soll ihnen die Teilnahme einer Generalaudienz ermöglichen. Auch ein persönliche Begegnung stehe im Raum, berichten mehrere Medien.