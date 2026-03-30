Frau nach Säureattacke verurteilt: „Wollte ihn zum Stinken bringen“

Am Montagmittag ging der Prozess gegen eine 32-Jährige nach einem Säureangriff zu Ende. Die Frau hatte im Dezember 2025 Buttersäure auf einen Arzt im Hanusch-Krankenhaus geschüttet.

Zwei Jahre bedingte Haft, mit einer Probezeit von drei Jahren. So lautet das Urteil gegen jene 32-Jährige, die ihren behandelnden Arzt im Dezember letzten Jahres mit Buttersäure attackierte. Zudem sprach das Gericht der ÖGK 13.566 Euro für den entstandenen Sachschaden zu. Dem Arzt wurden bereits 2.000 Euro überwiesen.

„Ich war einfach ein Trottel“

Der Anwalt der bisher unbescholtenen Frau forderte eine bedingte Strafe, denn seine Mandantin sei einsichtig und habe sich nach dem Vorfall gleich in Therapie begeben. Die 32-Jährige entschuldigte sich auch vor Gericht: „Es tut mir alles sehr leid, ich war einfach ein Trottel.“

Frau litt an Krankheiten

Die Frau, die an einer Sozialphobie und einer weiteren chronischen Krankheit leidet, fühlte sich von Ärzten oft nicht ernst genommen und unfreundlich behandelt. Das alles hätte sie auf jenen Arzt projiziert, bei dem sie am 3. Dezember 2025 einen Termin hatte. „Ich war eingenommen von der Idee, ihn zum Stinken zu bringen.“

Arzt und Personal wurden leicht verletzt

Der Arzt behandelte die Frau schon jahrelang. „Ich habe mich immer bemüht, die Patientin gut zu betreuen.“ Bei den letzten drei Terminen wäre ihm bei ihr eine für sie ungewöhnliche Aggressivität aufgefallen. Er schilderte die Angst, die er bei dem Angriff erlebte: „Ist es Benzin, kommt da jetzt Feuer? Werde ich blind oder entstellt?“. Er erlitt leichte Verätzungen im Augenbereich. Vier weitere Mitglieder des Krankenhauspersonals wurden auch leicht verletzt.

Abteilungen mussten zumachen

Aufgrund der enormen Geruchsbelästigung mussten mehrere Abteilungen kurzfristig schließen, eine Spezialfirma musste die Räumlichkeiten reinigen. Die Frau war nach dem Angriff kurzfristig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.