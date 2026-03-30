Vier Jahre nach Typisierung wurde Familienvater zum Lebensretter

Eine Typisierungsaktion im Burgenland wurde für Andreas Weber zum Wendepunkt: Vier Jahre später spendet der zweifache Vater Stammzellen und schenkt einer jungen Patientin aus Österreich neue Hoffnung.

Am 19. März 2022 fand im Feuerwehrhaus Unterrabnitz (Burgenland) eine Typisierungsaktion statt. Mit dabei: Andreas Weber, 41 Jahre alt, zweifacher Familienvater aus Weißenbachl. Gemeinsam mit Freunden, allesamt erfahrene Blutspender, ließ er sich zusätzlich als Knochenmark- beziehungsweise Stammzellspender registrieren.

Vier Jahre später wird es ernst

Rund vier Jahre danach kam die Nachricht von „Geben für Leben“, der Leukämiehilfe Österreich: Andreas könnte HLA-kompatibel mit einer jungen Patientin aus Österreich sein. Plötzlich wurde aus der Registrierung konkrete Hoffnung. Für jemanden, der dringend auf eine passende Spende angewiesen ist.

©Geben für Leben (v. l.) Kurt Posch und Barbara Pelzmann (Geben für Leben) mit Andreas Weber

Stammzellspende in Graz

Am 10. März 2026 war es soweit: Andreas spendete im LKH Graz in der Blutbank seine Stammzellen. Der Eingriff dauerte etwa vier Stunden. Danach konnte er bereits wieder nach Hause fahren. Für ihn ein überschaubarer Aufwand; für die Patientin jedoch eine echte Überlebenschance.

Du möchtest auch zum Stammzellenspender werden? Du möchtest auch Leben retten? Wenn du zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund bist, kannst du dich ganz einfach bei Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich registrieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 16:24 Uhr aktualisiert