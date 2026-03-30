Von Balkon in den Tod gestürzt: Salzburger Polizei sucht Hinweise

Nachdem am 16. März ein Mann vom siebten Stock eines Salzburger Hochhauses stürzte, sucht die Polizei nun nach Hinweisen bei den Hausbewohnern.

Die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Fanny-von-Lehnert-Straße bekamen nun Post vom Stadtpolizeikommando Salzburg. Zwei Wochen zuvor, am 16. März, stürzte ein Mann aus dem siebten Stock, er überlebte den Vorfall nicht.

Geschehnisse nicht ganz klar

In dem Schreiben ist ebenfalls von einer „körperlichen Auseinandersetzung“ die Rede, in die mehrere Männer im Gangbereich des siebten Stocks verwickelt gewesen sein sollten. Die Polizei bittet nun die Hausbewohner um Hinweise, die Anfrage wäre reine Routine, sagt die Polizei gegenüber der Kronen Zeitung. Ob der Mann freiwillig sprang, ob es ein Unfall oder gar ein Verbrechen gewesen war, ist aktuell noch ungeklärt.