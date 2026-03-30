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/ ©Freiwillige Feuerwehr Jerzens
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrmänner der FF Jerzens.
Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand innerhalb einer Stunde.
Jerzens/Tirol
30/03/2026
Brandeinsatz

Einsatz für Tiroler Florianis: Brand in der Küche

Weil am Montagmorgen ein Brand in einem Lokal im Bezirk Imst ausbrach, musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist jedoch enorm.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Am Morgen des 30. März brach in Jerzens ein Brand in einer Küche eines Lokals aus. Ein Passant bemerkte den Rauch und setzte den Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Jerzens wurde um kurz vor 10 Uhr alarmiert.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Schäden im Lokal
©Freiwillige Feuerwehr Jerzens

Brand unter Atemschutz gelöscht

Die Feuerwehrleute rüsteten sich mit Atemschutz aus, und konnten den Brand in der Küche bekämpfen. Durch die starke Rauchentwicklung entstand ein hoher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

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