/ ©Freiwillige Feuerwehr Jerzens
Einsatz für Tiroler Florianis: Brand in der Küche
Weil am Montagmorgen ein Brand in einem Lokal im Bezirk Imst ausbrach, musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist jedoch enorm.
Am Morgen des 30. März brach in Jerzens ein Brand in einer Küche eines Lokals aus. Ein Passant bemerkte den Rauch und setzte den Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Jerzens wurde um kurz vor 10 Uhr alarmiert.
Brand unter Atemschutz gelöscht
Die Feuerwehrleute rüsteten sich mit Atemschutz aus, und konnten den Brand in der Küche bekämpfen. Durch die starke Rauchentwicklung entstand ein hoher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.
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