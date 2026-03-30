Hausbesitzer packt mit an – dann der schwere Sturz

Im Bezirk Gmunden ist es Montagfrüh zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 65-jähriger Hausbesitzer stürzte bei Montagearbeiten an seiner Terrasse mehrere Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Am Montag, dem 30. März 2026, gegen 8.25 Uhr kam es im Bezirk Gmunden zu einem folgenschweren Unfall auf einer Baustelle bei einem Einfamilienhaus. „Eine Fachfirma führte Montagearbeiten im Bereich einer Terrassenüberdachung durch“, heißt es von der Polizei. Dafür wurden Glaselemente vom Firmenfahrzeug zur Einbaustelle gebracht. Auch der Hausbesitzer selbst half bei den Arbeiten mit.

Sturz von der Leiter

Der 65-Jährige stellte zwei Leitern auf der Terrasse auf, um eines der Glaselemente entgegenzunehmen. „Während des Aufstiegs auf eine der Leitern verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte auf den darunterliegenden Boden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich weiter. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. „Die anwesenden Arbeiter setzten umgehend einen Notruf ab“, bestätigt die Polizei. Rettungskräfte und ein Notarzt trafen rasch am Unfallort ein und übernahmen die Erstversorgung.

Ins Spital geflogen

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. „Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt wurde der Verletzte mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.