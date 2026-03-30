Tödlicher Frontalcrash: 18-Jähriger erliegt Verletzungen an Unfallstelle

Schwerer Unfall im Bezirk Urfahr-Umgebung: Ein 18-jähriger Lenker aus Linz kam bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben. Die B126 war stundenlang gesperrt.

Kurz vor Montagmittag, 30. März, kam es auf der B126 Richtung Zwettl (Oberösterreich) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Linzer war gemeinsam mit einem gleichaltrigen Beifahrer unterwegs, als es plötzlich zur Kollision kam. Aus bislang nicht näher beschriebenen Umständen prallte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Am Steuer des Lastwagens saß ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Perg.

Feuerwehr befreit Eingeklemmte

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden jungen Männer im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Fahrzeug befreien. Der 18-jährige Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Für den Lenker kam jedoch jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Im Lkw befand sich neben dem Lenker auch dessen fünfjährige Tochter. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnten nach der Erstversorgung medizinisch betreut werden.

Straße stundenlang gesperrt

Die B126 musste nach dem schweren Unfall komplett gesperrt werden. Erst nach rund vier Stunden konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.