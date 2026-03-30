Fliegerbombe in Linz entdeckt: Evakuierung läuft

In Linz sorgt ein Bombenfund für Aufregung: In der Kudlichstraße wurde bei Grabungen eine Fliegerbombe entdeckt. Häuser mussten geräumt werden, der Einsatz läuft noch.

Am Montagnachmittag, dem 30. März 2026, kam es in Linz zu einem brisanten Fund. Gegen 17.16 Uhr wurde in der Kudlichstraße bei Grabungsarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt. Es handelt sich dabei um eine rund 250 Kilogramm schwere Bombe. Der Fund löste umgehend einen Großeinsatz aus. Die Situation erforderte rasches Handeln der Einsatzkräfte vor Ort.

Häuser evakuiert

Nach dem Fund wurden sofort Sperrmaßnahmen eingerichtet. Die Behörden ließen umliegende Gebäude evakuieren, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Betroffene mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch der Verkehr ist von dem Einsatz betroffen. Rund um die Kudlichstraße wurden zusätzliche Umleitungen eingerichtet.

Polizei appelliert an Bevölkerung

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich richtet einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Bitte halten Sie sich an die Anweisungen durch die Einsatzkräfte im dortigen Bereich“. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist derzeit unklar.