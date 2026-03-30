/ ©Land Tirol / Charly Schwarz
ID Austria: 300.000 Accounts könnten bald verschwinden
Wer nicht rechtzeitig online seine ID Austria verlängert, muss zur Neuregistrierung persönlich aufs Amt. So kannst du das verhindern.
Zwischen Mai und August verlieren etwa 300.000 ID-Austria-Zertifikate ihre Gültigkeit. Wenn das Zertifikat nicht online verlängert wird, dann muss man die ID Austria komplett neu registrieren. Das bedeutet man müsste wieder zur Behörde gehen, seine Passfotos neu machen, etc.
Checke deine Benachrichtigungen
Betroffene User sollten eine Benachrichtigung über diesem Umstand bekommen, man jedoch in der App oder online seine Gültigkeitsdauer abfragen. Solltest du eine Benachrichtigung bekommen haben, hast du 90 Tage Zeit zur Verlängerung.
So kannst du deine ID Austria verlängern:
- Zwei Geräte bereithalten: Smartphone mit ID Austria-App und PC, Tablet oder zweites Handy.
- Website aufrufen: id-austria.gv.at → „ID Austria verwalten“ → „Zugangsdaten & Zertifikat verwalten“.
- Auf „Ich will meine ID Austria verlängern“ klicken – Weiterleitung zu a.trust/meine-id.
- Zugangsdaten eingeben, auf dem Handy die Signatur bestätigen und drei Bestätigungspunkte abhaken.
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