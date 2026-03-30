Mann tot in Lkw entdeckt: Brand durch Campingkocher vermutet

In Vorchdorf (Bezirk Gmunden) wurde ein 60-jähriger Lkw-Lenker tot in seiner Fahrerkabine gefunden. Erste Hinweise deuten auf ein Brandgeschehen durch einen Campingkocher hin.

Todesfall in Vorchdorf: Ein Mann wird tot in seinem Lkw entdeckt - möglicherweise ausgelöst durch einen Campingkocher.

Todesfall in Vorchdorf: Ein Mann wird tot in seinem Lkw entdeckt - möglicherweise ausgelöst durch einen Campingkocher.

Am Montag, dem 30. März 2026, schlugen Mitarbeiter einer Firma im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) Alarm. Ein 60-jähriger ungarischer Lkw-Lenker war seit Sonntagmittag nicht mehr erreichbar. Gegen 8 Uhr wurde schließlich sein versperrter Lkw an einer Laderampe in Vorchdorf entdeckt.

Verdacht auf Explosion

Beim Blick auf das Fahrzeug fielen Brandspuren sowie Risse an der Windschutzscheibe auf. Dadurch stand vorerst der Verdacht auf eine Explosion im Raum. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen und überprüfte den Lkw genau. Einen Gasaustritt konnten die Einsatzkräfte jedoch nicht feststellen. Bei der anschließenden Nachschau machte man eine tragische Entdeckung: Der 60-Jährige wurde leblos in der Fahrerkabine aufgefunden. Jede Hilfe kam zu spät.

Campingkocher als Auslöser vermutet

Erste Ermittlungen deuten laut Landespolizeidirektion Oberösterreich darauf hin, dass ein im Fahrzeug befindlicher Campingkocher ein Brandgeschehen ausgelöst haben dürfte. Dieses soll allerdings von selbst wieder erloschen sein. Als wahrscheinliche Todesursache gilt eine Kohlenmonoxidvergiftung. Die weiteren Untersuchungen hat das Landeskriminalamt übernommen, wird abschließend mitgeteilt.